Китайський чай – задоволення та користь

Культура чаювання в Китаї має тисячолітню історію, для китайців вживання чаю – ціла філософія, яка у нас називається – чайна церемонія. Ритуал чаювання, має свою процедуру і послідовність, чайна церемонія – це знак поваги гостю, ритуал, духовна практика. Чайна церемонія може стати доброю звичкою для кожної людини, способом зупинитися, подумати і розслабитися в активному життєвому ритмі.

Користь китайського чаю

Китайський чай має набір корисних властивостей, бадьорить, зміцнює імунітет, тонізує. Китайський чай – це висока якість продукту, щоденне вживання чаю поліпшує самопочуття та фізичний стан.

Китайський чай володіє унікальним складом – масла, корисні речовини, вітаміни та мінерали. Китайський чай надає тонізуючий ефект і бадьорість, має заспокійливу дію і зміцнює імунітет, дубильні речовини очищують від радіоактивного випромінювання. Чай зміцнює стінки судин, нормалізують роботу нервової системи. Більше про користь чаю читайте тут

Китайський чай багатий на мінерали та мікроелементи, які поліпшують самопочуття, зміцнюють імунітет:

алкалоїди – кофеїн, теобромін і теофілін – надають тонізуючий ефект

ефірні масла – мають заспокійливу дію;

дубильні речовини – відповідають за терпкість і в’язкість напою, очищають від радіоактивного випромінювання;

антиоксиданти – ефективно борються з вільними радикалами;

вітаміни С, групи В, К і Р – підтримують імунітет, захищають від вільних радикалів, зміцнюють стінки судин, нормалізують роботу нервової системи;

мінеральні речовини: марганець, фтор, хром, цинк, калій – відповідають за загальне зміцнення організму.

Найбільш цінні корисні речовини китайського чаю:

Чайний кофеїн

Чай відомий своїм тонізуючим ефектом – і в цьому заслуга теїну, чайного алкалоїду. Чайний кофеїн знаходиться в зв’язаному стані з таніном, тому його дія на організм більш опосередковане, що важливо для серцево-судинної і центральної нервової систем, саме тому чай є гарним замінником кави.

Антиоксиданти

У складі чайного листа налічується близько 30 видів фенольних сполук, що володіють антиоксидантними і антибактеріальними властивостями. Вони блокують окислювальні реакції і нейтралізують вільні радикали, перешкоджаючи їх шкідливого впливу на організм.

Сорти китайського чаю:

Китайський чай поділяють за ступенем ферментації.

Традиційний китайський чай поділяється на 6 основних видів, які в свою чергу мають внутрішню класифікацію. Всі вони мають коріння від однієї рослини, тобто зелений і чорний чай – це одна і та ж Камелія, яка має різний спосіб обробки чайного листа:

Зелений чай

Білий чай

Жовтий чай

Улун (або бірюзовий чай), який в свою чергу поділяють на світлий та темний. купить чай улун краще у надійного постачальника китайского чаю.

Червоний чай (відомий нам як чорний чай)

Шу пуер, Шен Пуер

Як вибрати і зберігати китайський чай

Насамперед, зверніть увагу на листя, чайний лист має бути скручений і цілий, немає чайного пилу, гілочок. Чай має приємний аромат, без запахів “хімії” або ароматизаторів.

Зберігайте чай в склі або кераміці, без доступу світла, повітря та вологи, чайне листя має властивість поглинати вологу і сторонні запахи.

Правила вживання китайського чаю

Пийте чай гарячим, відразу після заварювання, чим довше чай стоїть, тим менше поживних речовин залишається. Ідеально випити чай протягом 30 хвилин після заварювання.

Не пийте міцний чай. Оптимальний розрахунок 4 грами на чашку 250 мл. У Китаї радять не перевищувати щоденну норму – 12-15 грамів.

Кращий час для чаю між прийомами їжі. Чай на голодний шлунок може позбавити вас апетиту, після їжі впливає на травлення.

Ми впевнені, що спробувавши китайський чай ви отримаєте задоволення і насолоду смаком та ніжним ароматом.