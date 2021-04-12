Проверка слуха необходима всем

Когда нужно проверять слух

Контроль слуха необходим не только людям старше 50 лет, потому что в этом возрасте он нередко ухудшается. Прохождение данного исследования потребуется любому, кто заметил негативные изменения в своем слухе, подозревает его потерю или чувствует симптомы шума в ушах. Проверка слуха также является первым шагом к выбору лучшего слухового аппарата.

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Проверка слуха — виды

Уровень технологий, используемых для проверки слуха, позволяет специалистам проводить различные тесты, чтобы точно определить уровень потери слуха. Проверку слуха можно разделить на объективную и субъективную.

Объективная проверка слуха проводится с использованием оборудования, которое не требует взаимодействия с пациентом, поскольку не влияет на его конечный результат. К объективным проверкам слуха относятся, например, тимпанометрия или отоакустическая эмиссия.

Субъективная проверка слуха проводится с участием пациента, например простая проверка, тональная или высокочастотная аудиометрия.

Тимпанометрия

Выполняется с использованием специализированного зонда для исследования среднего уха пациента. Результаты обследования позволяют:

оценить функцию евстахиевой трубы;

диагностировать экссудативный средний отит;

диагностировать отосклероз;

оценить симптом контроля громкости.

Тимпанометрия — это тестирование с высокой степенью точности и безболезненное обследование.

Тональная аудиометрия

Аудиометрия тонового порога является наиболее часто применяемым видом проверки слуха. Она используется с целью определения порогов слышимости по воздушной и костной проводимости для частот, наиболее характерных для слухового поля человека, отдельно для каждого уха. Тональная аудиометрия позволяет предварительно определить место повреждения слуха. Для правильного ее проведения должны быть соблюдены соответствующие условия и способ проведения. В рамках тональной аудиометрии различают тональную аудиометрию по воздушной и костной проводимости.

Речевая аудиометрия

Эта проверка определяет способность понимать речь разного уровня интенсивности с использованием правильно подобранных вербальных тестов (списки слов и чисел). Во время проверки клиент слушает списки слов с разной интенсивностью звучания. Задача пациента — повторить услышанное. Результатом проверки является график с кривой, которая показывает процент правильно понимаемых слов при заданном уровне громкости речевого сигнала.