У Тернополі 1950 осіб пройшли пробне ЗНО- 2021

10 квітня у Тернополі проводилося пробне зовнішнє незалежне оцінювання, метою якого було – ознайомлення із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

Для участі в пробному тестуванні в м. Тернополі зареєструвалися 2032 особи, а з’явилися на пункти тестування 1950 осіб, що становить 95,96 % від загальної кількості зареєстрованих.

Кожен учасник пробного тестування до 14 квітня (включно) має можливість скористатися спеціальним сервісом «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання», доступ до якого здійснюється через персональний кабінет, який розміщено на сайті ІФРЦОЯО.

Нагадуємо, що результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

Цьогоріч реєстрація на пробне ЗНО – 2021 розпочалася 5 січня і тривала до 19 січня.