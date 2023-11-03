Проводиться набір на курси крою YOU CAN для дорослих



Якщо в тебе є бажання навчатися кроїти спідницю, штани, сукню та рукави – то бронюй своє місце у групі.



Початок навчання 7 листопада о 18 годині в Оріоні, наступний набір аж в лютому.



Вартість за весь курс 2.200, можлива оплата частинами

Майстриня Олена Куйбіда детально покаже всю послідовність як знімати мірки, як розраховувати формули, як врахувати особливості фігури, дасть доступ до онлайн навчання де є всі відео крою+шиття спідниці та штанів, даю роздруковані брошури та папки для зручності зберігання всіх матеріалів.

Ви навчитеся робити лекала чи будувати одразу на тканині: -спідницю -штани+легінси -сукню -рукави+реглан

В групі буде лише 4 учасниці.

Якщо комусь зручніше в онлайн, то Олена пропонує доступ до вже записаних відеоуроків:

*спідниця -вартість доступу 600грн

*штани – вартість доступу 600грн

Додаткові запитання та бронювання за номером 0978745278