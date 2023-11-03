Бійці оперативного командування “Захід”, яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників

3 листопада російські дрони-камікадзе Shahed п’ять разів влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Львівські області.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Telegram.

“На жаль, є 5 влучань в об’єкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, цієї ночі бійці оперативного командування “Захід”, яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.