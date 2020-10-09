Разрыв крестообразной связки колена – симптомы и лечение

Проблемы коленных суставов – ахиллесова пята человека. Нижние конечности подвергаются постоянной нагрузке, а львиная доля её выпадает на коленный сустав. Подвижность сустава обеспечивает крестообразная связка колена, а наиболее частой травмой является разрыв связки, возникающий под действием чрезмерных нагрузок либо причин травматического характера. Подробную информацию можно найти по ссылке arthroscopy.kiev.ua/разрыв-крестообразной-связки.html.

Причины разрыва крестообразной связки

Зачастую от подобных травм страдают спортсмены. Разрыв крестообразной связки колена возникает при усиленных нагрузках, связанных с высокой подвижностью коленного сустава.

Любые виды спорта (лыжные спорт, фигурное катание, футбол, баскетбол и т.д.), подразумевающие активное использование нижних конечностей, формируют зону риска в этом отношении.

Конкретные причины разрыва крестов, взятые из практики ортопедической травматологии, включают:

столкновение во время командных соревнований бок в бок;

резкое изменение направления движения или торможение на большой скорости;

падение на нижние конечности после прыжка (характерно для лыжного спорта).

Игра в футбол и лыжный спуск являются наиболее распространёнными причинами разрыва крестообразной связки колена. Прыжки с вращением сопряжены с риском неудачного приземления, а постоянный силовой контакт с нагрузкой на ноги также подразумевает риск растяжений и других травм.

Симптомы разрыва крестообразной связки колена

Симптоматика подобных травм практически идентична любым другим растяжениям суставов. Следует сказать, что есть 3 вида повреждения крестов – частичный (растяжение), неполный (надрыв) и полный (истинный разрыв).

Независимо от степени тяжести травмы, симптомы остаются практически идентичными, за исключение гемартроза при тяжкой степени поражения. К числу симптомов относятся:

во время получения увечья слышен щелчок, после чего ощущается резкая боль, притупляющаяся со временем;

снижается или полностью блокируется функция коленного сустава;

возникает опухлость в зоне поражения связок с характерным отёком;

повышается температура поражённого участка, а также всего тела (не всегда).

Через некоторое время наступают вторичные симптомы, наиболее заметными являются:

чувство нестабильности сустава;

дискомфорт внутри колена, ощущение нарушения его целостности;

при разрыве сосудов происходит кровоизлияние, что также заметно даже при первичном осмотре.

Данные симптомы недвусмысленно указывают на травму крестообразной связки. Естественным плюсом данной проблемы является красноречивость проявлений, что побуждает пострадавших незамедлительно обратиться за помощью к травматологу.

Лечение разрыва крестообразной связки колена

Современное решение данной проблемы включает купирование воспаления с последующим лечением. Лечение зачастую включает хирургическое вмешательство, если травма носит серьёзный характер.

Наиболее успешным методом лечения считается эндоскопия с введением специального протеза (успешность более 90%). Операция подразумевает введение артроскопа внутрь колена (артроскопия), при помощи которого создаётся канал для ввода эндопротеза.