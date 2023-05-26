Не знати, як би склалася доля України, якби світ не став на її підтримку. Тисячі небайдужих людей з різних країн світу надають всебічну допомогу нам. Однієї з таких організацій є фонд Blue / Yellow for Ukraine USA, який працює в Америці.

Blue / Yellow for Ukraine USA допомагає Україні з 2014 року. За весь час Фонд зібрав близько 2 млн. доларів.

Як розповідає представник організації Rima Ziuraitis, щоб дізнатися про потреби, вони з командою їздять на передову. Адже в пріоритеті допомога тим бригадам, які на лінії зіткнення з ворогом.

На питання, чи не втомилися вони допомагати Україні, Ріма відповіла, що один з її обов’язків це бути адвокатом України в Парламенті та Адміністрації Президента і доводити необхідність допомоги Україні.

Допомога Україні в топ пріоритеті США та найвищих щаблях влади. Президент не втомлюється це повторювати, – розповідає волонтерка. – Хоча серед широкого загалу – це є не дуже популярно – обговорювати Україну. Ми нагадуємо американцям, що війна не завершилась через презентації, зустрічі і соціальні мережі .

Також Ріма розповідає, що її телефон дзвонить і гудить майже 24 години на добу, і вона завжди відповідає. Волонтерку люди часто запитують: “чому ти робиш цю роботу?”. Крім простої відповіді “бо так правильно робити”, ось її “чому”:

Для моїх прадідусів, які померли, ніколи не побачивши, як їх Батьківщина знову стане вільною нацією. Ніхто не повинен був зазнати такої ж долі. Для моєї прабабусі, яка народилася на Дніпропетровщині. За любов до свободи та демократії. І я дуже не люблю хуліганів. Панування терору Росії має бути припинено.

«Blue / Yellow» — це громадський рух, що зародився в онлайн-просторі та об’єднує групу однодумців, розкиданих по всьому світу. У наших рядах безоплатно працюють люди з Литви, України, Швеції, Німеччини, Сполучених штатів Америки, Канади, Польщі, та інших країн», — так позиціонують свою діяльність благодійники на сторінці у мережі Facebook.