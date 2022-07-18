Війна є наслідком жорстокої і безмежної вседозволеності, – Петро Ландяк про вартість комунальних послуг у Тернополі

КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ – НА ЧАСІ, ЧИ НЕ НА ЧАСІ?

Про вартість води.

Про роботу жеків, де часто з боку них – що хочу те і роблю.

Про новий і старий опалювальні періоди.

Про ці три масштабні для нас, тернополян, теми, тезисно, бо війна і люди перейняті в основному нею. Але постановочно, бо проблем надто багато, до розв’язання їх грунтовніше маємо повернутись після Перемоги. Проте не можна мовчати на те, що є зараз.

Розпочну про воду. До нас звертаються мешканці міста чому такий великий тариф? І що з цього приводу ми знаємо?

Для початку, наша громадська організація направила листа в Тернопільський водоканал, щоб отримати розрахунки вартості абонентської плати, де питань в нас найбільше і де, на нашу думку, відсутні необхідні для такого розміру тарифу аргументи і логіка. А невдовзі направимо лист для отримання повного пакету розрахунку тарифу на воду. Ми не хотіли все одночасно – бо можуть затягнути відповідь, мотивуючи великим масивом інформації. ( Копію листа долучаю).

Далі також поки-що тезисно про жеки. Тут майже все без змін або якщо вони щось роблять – то як хочуть і скільки хочуть. Робота жеків, а їх я так називаю, бо в більшості випадків вони не стали ні Управителями, ні Виконавцям, а тими, які лише хочуть з людей збирати гроші, як якусь мзду чи оброк… Вседозволеність в роботі жеків поглиблюється і посилюється. Можливо не в усіх. Наведу поки два приклади. Виставляє жек на Східному масиві рахунки власнику нежитлового приміщення, а з того, що виставив – зробив максимум на 10 %. Максимум!!! А можливо і на менше…

Інший жек, вже на Бамі, не хоче видати довідку мешканцю про проживання, мотивуючи його заборгованістю перед цим же жеком і людина стає позбавлена пільг чи субсидій, і в час війни в неї , через жек, зростають борги по інших видах послуг. В цієї людини син в даний час захищає Україну…

І цей самий час жек, який відмовляє в довідці також ,знаю, мало що робить, лише прагне збирати гроші. І по цих двох випадках я особисто говорив з начальниками жеків. І що? Не допомагає. Кажу їхнім начальникам, хлопці ви не праві, але їм “по барабану”, просто обнагліли… Тому направив листи в міську раду, яка відповідальна за роботу жеків, які вона визначила для роботи на певній території.

І третє. Також коротко. Ще 14 січня цього року ми направили листа в міську раду з приводу завищених нарахувань за тепло. Я ще тоді розумів, що непросто буде відповісти на наші питання, де теплокомуненерго неправомірно застосовувало завищені питомі норми за опалення місць загального користування і за транзитні стояки та втрати тепла в підвалах і горищах. Міський голова в той час створив комісії для обстеження будинків, далі продовжував їх роботу, бо дійсно питань було багато, хоча всю роботу тепловики зобов’язані були зробити завчасно, до опалювального сезону 2021-22 років. Проте тоді вони це “проспали”. А 24 лютого почалась війна. Всім нам було не до того. Десь місяць назад представник нашої громадської організації був в міськтеплокомуненерго і запитав, коли ж нарешті буде нам відповідь? На що почув, що не просто їм щось правильне написати. Знаємо, що тепловики в лютому – березні робили певні перерахунки, але чекаємо на відповідь, щоб зробити свої висновки.

Короткий підсумок. На моє переконання, війна є наслідком жорстокої і безмежної вседозволеності. А в житті все починається з малого. То я закликаю добровільно і свідомо змінювати свою політику тих, які використовує надані державою повноваження, народне майно, суспільні кошти і їх завданням є служити людям. Час коли громадяни “підтанцьовують” перед владою та їх структурами має відійти в минуле. І не треба чекати закінчення війни. Ці зміни потрібно вести в даний час. І добре, якщо такі істини всі зрозуміємо.

А ми чекаємо на відповідь влади і її структур та віримо в належну реакцію всіх її виконавців. Петро Ландяк