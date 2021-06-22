Samsung Galaxy A72 — смартфон 2021 года

Samsung Galaxy A72 — недорогой смартфон с богатым функционалом. Этот вид гаджета является одним из лучших инструментов, позволяющих оставаться на связи с миром.

Надежность и практичные решения

Выведя на рынок серию Galaxy A, Samsung предложила своим покупателям недорогие смартфоны, отличающиеся функциональностью, обычно связанной с более дорогим сегментом. Производитель сделал упор на надежности и практичных решениях. В этом же духе был создан и последний смартфон от производителя — Samsung Galaxy A72.

Устройства данного типа, наверное, никогда не были так нужны, как сегодня. Когда смартфон становится для многих основным средством связи с миром, все большее значение приобретают практичные и надежные решения, такие как обновленная серия Galaxy A.

Смартфон — главное окно в мир

За последние годы жизнь большинства людей сильно изменилась. Современный человек стал проводить гораздо больше времени в Интернете с целью:

работы;

учебы;

общения с друзьями.

Поэтому смартфоны оказались в числе наиболее часто используемых устройств. В такой ситуации смартфон перестает быть простым гаджетом, а становится окном в мир. С другой стороны, функции, которым, возможно, уделялось меньше внимания в прошлом, становятся все более важными. В 2021 году хороший смартфон — это тот, который:

обеспечит стабильное соединение во время онлайн-встречи;

позволит легко обмениваться большими файлами;

с комфортом смотреть видеоролики.

Это может показаться не столь важным, если вы остаетесь в пределах досягаемости Wi-Fi. Но такой комфорт не всегда возможен. Например, выход из строя роутера может отрезать вас от высокоскоростного Интернета.

Ответом станут смартфоны с поддержкой 5G, такой как Samsung Galaxy A52 5G. Новый стандарт связи — это гораздо больше, чем просто маркетинговый слоган. Благодаря 5G, у вас есть возможность использовать быстрый Интернет там, где доступна эта сеть, а параметры, достигаемые с помощью таких подключений, конкурируют даже с волоконно-оптической связью.

Хорошая камера для съемки важных моментов

Хороший смартфон позволит вам не только оставаться на связи с близкими, но также зафиксировать важные воспоминания. Однако фотографии, сделанные с помощью смартфона, — это нечто гораздо больше, чем просто способ запечатлеть момент в кадре. Фотография — это способ самовыражения. Поэтому важно не количество мегапикселей, а эффект, которого вы можете добиться.