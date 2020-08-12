Самые лучшие идеи для фото дома от EVA Blog

В жизни каждого человека есть моменты, которые рискуют растворится в обыденных делах. К таким можно отнести любимую картину, собаку, сидящую у ног хозяина, утреннее кофе в полной тишине, ароматную ваниль, запах которой чувствуется в духовке. Сохранить все это можно, если изучить идеи для фото дома, которые предлагает EVA Blog. Нужно воспользоваться бесконечным творческим пространством без ограничения обстановкой обычных фотостудий.

Темы домашних фотосессий

Проводя домашнюю фотосессию, все девушки, включая самых застенчивых, проявляют себя в разнообразных образах. К примеру, идеи могут быть следующими:

1. Романтика

2. Обычные дела.

3. Спортивные тренировки.

4. В кругу семьи.

5. С лучшей подругой.

6. Гранж.

7. В стиле ретро.

8. Для беременных.

Романтика

Можно сидеть на подоконнике, согреть стекло, после чего на нем появится милая надпись вашего авторства. Еще хорошо будет выглядеть объятие плюшевого мишки прямо на кровати. Всегда популярными будут оставаться фото со свечами, креслом и книгой в руках.

Обычные дела

Для любительниц кулинарии и красивой подачи еды подойдут фото из кухни. Для них можно использовать фартук, скалку, поварешку. Отдых же лучше фиксировать при распитии кофе, а ноги в это время можно закинуть одну на другую.

Спортивные тренировки

Достижения в спорте – это важно и ими грех не похвалиться. Многие фотографируются, делая планку, шпагат, или же используя положения из йоги. В то же время, спортивная одежда должна подчеркивать фигуру, а на фото присутствовать весь инвентарь, который есть дома.

В кругу семьи

Домашние фотографии всей семьи, как правило, содержат огромное количество разнообразных эмоций. Можно пользоваться непринужденными позами, сидеть и лежать на полу в разных ракурсах. Но главное – проявление чувств. Как вариант одежды – стиль family-look.

С лучшей подругой

Отличные фото получатся с девичника или пижамной вечеринки. Можно запечатлеть подушечный бой, совместные танцы на камеру, обнимание и веселье. Одним словом, ведите себя с подругой так, как и обычно.

Гранж

Это только на первый взгляд просто. На самом же деле нужно иметь хороший вкус, чтобы создать необычный образ. Следует совмещать несовместимое, забыв обо всех стандартах. Можно воспользоваться как образом рваными кедами, малиновыми волосами, гитарой, папиным пиджаком. А фото делать в ванной или присев на стиральную машину.