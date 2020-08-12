Бережанський замок включений у «Велике будівництво»

Бережанський замок включений до попереднього переліку 100 історичних пам’яток України, які планується реставрувати у рамках проєкту «Велике будівництво». Нині на Тернопільщині нараховується понад 3,5 тис. пам’яток історії та культури.

За останні роки було освоєно 4,5 млн грн державних коштів на реставрацію замку та його каплиці. У ДІАЗ сподіваються, що внесення Бережанського замку до переліку проєкту «Великого будівництва» дасть новий поштовх до реставрації пам’ятки.

Для продовження реставраційних робіт виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Для того, аби провести низку протиаварійних, науково-дослідних, реставраційних робіт у Бережанському замку, необхідно понад 150 млн грн.

Як відомо, замок XVII ст. у Бережанах, споруджений великим коронним гетьманом Миколою Сенявським, ще називають Східним Вавелем. Імовірно його прототипом став королівський Вавель у Кракові. Збудований за проєктом невідомого італійського архітектора, замок має мури товщиною у 2–6 метрів, і 200 років надійно захищав власників. Фасади житлово-палацових корпусів прикрашені кам’яним мереживом на зразок італійського палаццо. Замкова каплиця відома завдяки багатому ліпнинному оформленню купола. Фрески, різьба по каменю, декорація з гірлянд і грон, квітів та листя, пишний розпис стелі, алегоричні символи додавали святині особливої величі.

Наступного року частиною національного проекту “Велике будівництво” стане відновлення 100 культурних об’єктів. Проєкт готовий для розгляду міністерствами та буде презентований найближчим часом.

Золота пектораль