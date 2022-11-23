Сергій Токарєв на Web Summit про український бізнес: він має дбати про систему, в якій він зростає та розвивається

Founding Partner Roosh Сергій Токарєв заявив на цьогорічному Web Summit, що бізнес повинен дбати про систему, в якій він росте і розвивається. Зокрема, компанії мають турбуватися про співробітників, суспільство, громадську інфраструктуру та міжнародну спільноту. Така заява пролунала 2 листопада в українському павільйоні на панельній дискусії про розвиток підприємництва в часи невизначеності.

Як розповідає Сергій Токарєв, він завжди хотів перетворити Україну в найбільший хаб у Східній Європі для AI- та ML-проєктів. Тому разом з колегами створив технологічну екосистему Roosh. В неї входять Roosh Ventures, Pawa, Reface, Zibra AI, SET University та AI House. Всі ці проєкти були запущені та розвивалися під час різних кризових ситуацій в Україні – зокрема, війни та пандемії COVID-19. Однак Сергій Токарєв підкреслює, що завжди вірив та вірить у те, що Україна перенесе всі незгоди.

Бізнесмен заявив: “Україна сильна. Україна – сталь. Україна – це хоробрість, як вона є. Вона показала силу кооперації всьому світу. Війна довела, що бізнес повинен дбати про систему, в якій він росте і розвивається. Це люди, освіта, суспільство, громадська інфраструктура та міжнародна спільнота. Ми повинні залишатися українським бізнесом і працювати на розвиток країни. Ми можемо протистояти лише об’єднавшись”.

Також своїми думками про розвиток підприємництва у часи невизначеності поділились представники ІТ-бізнесу та державного сектору: заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, заступниця керівника Програми “Нове правосуддя” USAID Наталія Петрова та Head of Product Pawa Тетяна Ярошенко. Спікери розповіли, як кризові ситуації впливають на працевлаштування в ІТ-індустрії та розвиток стартапів.

Нагадаємо, цього року ІТ-конференція Web Summit відбувалась 1-4 листопада у Лісабоні, Португалія. Захід відвідали понад 70 тис. людей зі всього світу. На конференції було понад 2 тис. стартапів. Україну, зокрема, представляли 24 стартапи.

Цьогоріч Україна вже вдруге презентувала власний павільйон на саміті. Захід відкривала Перша Леді України Олена Зеленська. Вона закликала всіх присутніх доєднуватись до технологічного спротиву України. Також Перша Леді розповіла про те, як Україна залучає тех-спеціалістів до порятунку людей.

Свій спіч виголосив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він наголосив, що війна в Україні – це війна технологій. Зокрема, міністр розповів, як українські ІТ-фахівці працюють над посиланням кіберзпеки держави та використовують штучний інтелект для ідентифікування російських воєнних злочинців.

Загалом на заході було понад 900 спікерів. Серед них: представники Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft та інших технологічних гігантів.