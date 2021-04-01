Єдиний в Україні недержавний реєстр донорів кісткового мозку діє в Тернополі

У Тернополі діє єдиний в Україні недержавний реєстр донорів кісткового мозку. Про це розповів його співзасновник Роман Куць.

За його словами, загалом в Україні є близько 3 тисяч зареєстрованих потенційних донорів.

27-річний тернополянин Олег Гринда вирішив стати донором кісткового мозку. Для цього він заповнив анкету на сайті реєстру донорів. Потім, каже, йому надіслали тест-набір:

“Отримав на пошті конверт, де маємо інформацію, яку треба прочитати, потім заповнити всю інформацію про себе”.

Чоловік підписує згоду на донорство.

“Ми отримуємо палички, їх є в комплекті 3. По черзі кожною з них по одній хвилині беремо мазок з внутрішньої сторони щоки. Після того 5 хвилин воно висихає. Ми кладемо їх у цей конверт, запаковуємо і відправляємо за адресою, вказаною на зворотному боці конверта”.

Після цього ватні палички зі слиною потенційного донора відправляють до лабораторії німецького реєстру донорів. Там проводять аналіз ДНК, результати якого відправляють назад у Тернопіль. Якщо у хворого та донора будуть схожі генотипи, пересадку кісткового мозку робити можна, розповідає співзасновниця Фонду Юлія Куць. Каже, 4 роки тому їй був потрібен донор кісткового мозку:

“Ми поверталися з-за кордону, у мене почалася кровотеча, довгий час не могли зупинити, багато аналізів різних. У мене було рідкісне захворювання – апластична анемія. Лікарі повідомили, що в такому випадку необхідно робити трансплантацію кісткового мозку і шукати донора”.

Юлія Куць розповіла, як відбувалася її операція:

“Необхідно вилучити старий орган. Кістковий мозок – як кров, тільки густіший. Хірургічним методом його неможливо забрати, тому мені давали хіміотерапію, яка вбила мій кістковий мозок. А щодо трансплантації – мені принесли пакетик цих чудодійних клітин. Прийшла медсестра і просто підключила у вену. Так, як переливання крові здійснила”.

Донором кісткового мозку для Юлії став її брат Юрій Гуцалюк. Чоловік розповів, є два методи забору стовбурових клітин:

“Один метод – це коли пацієнтові роблять ін’єкції препарату, який стимулює викид стовбурових клітин в кров’яне русло. Декілька днів моніторять, чи достатня ця кількість в крові, і тоді забір клітин проводиться як здача крові. Другий варіант – це коли забір стовбурових клітин проводиться безпосередньо з тазової кістки”.

Чоловік обрав другий метод забору стовбурових клітин. Каже, в його випадку цей метод виявився ефективнішим:

“Роблять чотири проколи в тазовій кістці. Шприцом втягують. Чотири пластирі приклеїли і все. Це не є боляче, під наркозом: заснув, прокинувся”.

Співзасновник Фонду Роман Куць показав термосумку, в якій переносять клітини кісткового мозку:

“Обов’язковим атрибутом є термометр, який не тільки вимірює температуру кожних 4 хвилини, але і записує це все і в кінці формує pdf-файл, який неможливо редагувати”.

Чоловік каже, стовбурові клітини впродовж 72 годин потрібно транспортувати при температурі від 2 до 8 градусів:

“Він має свій серійний номер і пластини, які перед транспортуванням потребують спеціальної підготовки, заморожуються при певній температурі протягом 24 годин. Тоді вони здатні підтримувати потрібну температуру”.

Сумка важить до 10 кілограмів, каже Роман Куць. Чоловік розповів, скільки українців щорічно потребують операції з пересадки кісткового мозку:

“Потреба в Україні досить велика. Оскільки неродинні трансплантації стартували лише у 2020 році і лише для дітей, дорослі ще не виконують. За попередніми підрахунками, якщо говорити виключно про неродинні трансплантації, то потреба в Україні для дорослих і дітей – близько 800 трансплантацій в рік”.

В Україні операції з пересадки кісткового мозку для дорослих поки що не роблять. Дітям таку операцію роблять тільки в одному медзакладі – в Києві, розповіла завідувачка онкогематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні Людмила Рудько:

“Згідно даних за 2020 рік у нас вперше виявлено 14 хворих, з них один потребував трансплантації кісткового мозку. Його ми відправили в Національну дитячу спеціалізовану лікарню і вже там далі йому буде проводитися трансплантація кісткового мозку”.

Благодійний Фонд “Український реєстр донорів кісткового мозку” заснували в Тернополі у 2018 році для допомоги у пошуку неродинного донора пацієнтам із захворюваннями крові, які потребують трансплантації кісткового мозку, каже Роман Куць. За рік, за його словами, завдяки реєстру в Україні зробили 6 операцій з пересадки кісткового мозку.

Суспільне