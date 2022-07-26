Що покриває добровільне медичне страхування?

Серед популярних страхових послуг, якими люди продовжують користуватися під час воєнного стану, окремо виділяється добровільне медичне страхування. Дехто досі ставить собі питання, для чого воно потрібне та яку вигоду матиме застрахована особа. Про особливості цього виду страхування розповімо далі в нашому матеріалі.

У яких ситуаціях допоможе медична страховка

Хвороба може спіткати людину на будь-якому кроці. Потрапивши у складну ситуацію зі здоров’ям, вона не завжди знає, до якої клініки звертатися, де взяти гроші на лікування. У таких випадках може допомогти добровільне медичне страхування (https://uniqa.ua/private/life/zdorove/).

Усі застраховані особи, які мають поліс ДМС, автоматично отримують право на такі види медичної допомоги:

амбулаторно-поліклінічну;

стаціонарну;

невідкладну швидку;

невідкладну стоматологічну.

Рівень клінік і страховий ліміт для отримання послуг залежать від обраної програми. Наприклад, заплативши страховий внесок у розмірі лише 34 грн на день (у перерахунку), людина може розраховувати на медичну допомогу в обсязі до 75 тис. грн.

Як працює медична страховка

Окрім фінансової складової, ці страхові програми зручні для пацієнтів ще й тим, що не потрібно займатися пошуком клінік й аптек, які працюють. Це особливо актуально за сучасних умов, коли через воєнні дії багато спеціалістів виїхали за кордон, а деякі медичні центри призупинили свою роботу. Цими питаннями опікуються представники страхових компаній, які відстежують, які клініки продовжують працювати, оформлюють з ними партнерські відносини.

Людині, яка захворіла, достатньо лише зателефонувати за номером телефону гарячої лінії до служби медичного асистансу й розповісти про свої симптоми. Далі її запишуть на консультацію до лікаря або викличуть швидку допомогу за місцем знаходження. Усі послуги будуть надані безплатно. Звернемо увагу, що провідні страхові компанії піклуються про здоров’я своїх клієнтів й організували роботу кол-центрів цілодобово.

Як вибрати страхову компанію

Зрозуміло, що якісні медичні послуги доступні лише тоді, якщо страховий поліс придбаний в надійній компанії, яка продовжує працювати за умов воєнного стану. Наприклад, зараз активно пропонує свою підтримку страхова компанія uniqa.ua.

Серед переваг, які мають клієнти «УНІКА», можна назвати:

доступ до гнучких програм медичного страхування. Наприклад, людина може вибрати рівень клінік, де вона отримуватиме медичну допомогу;

оформлення поліса без попереднього медичного огляду;

можливість сплати страхового платежу частинами;

зручну комунікацію за допомогою чат-ботів у популярних месенджерах або через мобільний додаток myUNIQA;

медичну допомогу у разі загострення хронічних хвороб;

організацію підтримки по всій території України. Серед партнерів — близько 7000 клінік у всіх регіонах, що гарантує своєчасне отримання медичних послуг.

В СК «УНІКА» розуміють, що не всі пацієнти під час війни мають можливість дістатися до медичних центрів, тому зараз запровадили унікальну послугу телемедицини. Консультації з провідними лікарями допомагають отримати якісне лікування усім, хто цього потребує.