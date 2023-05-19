Що робить жіночі мокасини універсальним взуттям для будь-якого випадку?
Мокасини – мабуть, найзручніше жіноче взуття на плоскому ходу в стилі casual. Вони ідеально сидять на нозі, пропускають повітря в спеку і не натирають, якщо обрати розмір правильно.
Історія та походження
Походить це взуття від північноамериканських індіанців. Вони носили мокасини з м’якої шкіри, прикрашали голками дикобраза, вишивкою, бахромою. Вже в XX столітті мокасини твердо посіли місце в жіночій моді.
Головні характеристики тканин для сучасного взуття – це міцність, гарний повітрообмін, м’якість та формостійкість. У колекціях сучасних дизайнерів найбільш популярні жіночі мокасини з текстилю, сітки та екошкіри.
Адаптація до жіночого гардероба
Жіночі мокасини – це універсальне взуття, яке підійде практично до всього, за винятком, мабуть, вечірніх суконь та суворого ділового вбрання. Найкращі варіанти ви завжди знайдете на https://answear.ua/k/vona/vzuttya/mokasyny-i-tufli-na-nyzkomu-khodu/mokasiny
Чи можна носити мокасини зі шкарпетками? Так, можна! Ще років 20 тому таке поєднання вважалося моветоном, але зараз носіть із задоволенням мокасини зі шкарпетками чи з джинсами. Дівчата вдало комбінують навіть в ансамблі зі спідницею.
Модні образи з мокасинами можуть виглядати так:
- Джинсові потерті шорти будь-якої довжини, стильний яскравий джемпер з малюнком або світшот, яскрава футболка для літнього варіанту. Доповнять образ яскраві джинси, або потерті класичні з поясом і під колір пояса стильні мокасини. І чудовий лайфгак: якщо образ однотонний, то його розбавлять жіночі мокасини червоного, зеленого чи жовтого кольору.
- Сумка та аксесуари можуть бути як у тон взуття, так і в різнобій, це надасть образу невимушеності та свободи.
- Можна носити мокасини під стильну сукню, якщо обрати яскраві моделі з тонкої замші або текстилю, і обов’язково поєднувати їх з піджаком або кофтою в тон. Доповнить такий образ стильна сумка та непомітні аксесуари, так можна піти на роботу чи на прогулянку містом, зайнятися шопінгом або просто посидіти з подругами у літньому кафе.
- Мокасини та штани-дудочки та лляна блуза – варіант у casual-стилі для спекотного літнього дня. Одягти таке вбрання можна навіть в офіс з нестрогим дрес-кодом. Образ буде дуже стильним, але не перевантаженим зайвими деталями. Переважні відтінки вбрання та взуття – білий, бежевий, світло-блакитний.
- Мокасини та джинсові шорти та топ. Відмінний варіант для молодих дівчат. Милий, легкий образ підійде для зустрічі за філіжанкою кави з подругами або прогулянки парком. Вибір відтінків – на ваш розсуд. Можна доповнити яскравою, масивною біжутерією: наприклад, сережками чи браслетами. Але подбайте про загальну гармонію образу.
- Також ви можете вибрати жіночі мокасини для поєднання зі спортивними та трикотажними костюмами. Вийде чудовий лук для поїздки на природу.
Якщо ви хочете носити мокасини щодня, у вас мають бути такі пари взуття:
– чорні замшеві або шкіряні мокасини для роботи чи навчання;
– яскраві текстильні мокасини для прогулянок у теплу погоду;
– яскраві замшеві або шкіряні мокасини для теплої осені.
Пам’ятайте, що жіночі мокасини не варто носити з колготками.
Багато моделей мокасин прикрашають стразами, вишивкою, контрастними вставками з іншої тканини, плетінням та іншими елементами. Пара такого взуття – must have у гардеробі та стильне доповнення образу. Але вибирати її потрібно обережно.
Комбінуйте мокасини з різними образами від офіційного до casual та будьте в тренді кожен день!