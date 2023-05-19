Що робить жіночі мокасини універсальним взуттям для будь-якого випадку?

Мокасини – мабуть, найзручніше жіноче взуття на плоскому ходу в стилі casual. Вони ідеально сидять на нозі, пропускають повітря в спеку і не натирають, якщо обрати розмір правильно.

Історія та походження

Походить це взуття від північноамериканських індіанців. Вони носили мокасини з м’якої шкіри, прикрашали голками дикобраза, вишивкою, бахромою. Вже в XX столітті мокасини твердо посіли місце в жіночій моді.

Головні характеристики тканин для сучасного взуття – це міцність, гарний повітрообмін, м’якість та формостійкість. У колекціях сучасних дизайнерів найбільш популярні жіночі мокасини з текстилю, сітки та екошкіри.

Адаптація до жіночого гардероба

Жіночі мокасини – це універсальне взуття, яке підійде практично до всього, за винятком, мабуть, вечірніх суконь та суворого ділового вбрання. Найкращі варіанти ви завжди знайдете на https://answear.ua/k/vona/vzuttya/mokasyny-i-tufli-na-nyzkomu-khodu/mokasiny

Чи можна носити мокасини зі шкарпетками? Так, можна! Ще років 20 тому таке поєднання вважалося моветоном, але зараз носіть із задоволенням мокасини зі шкарпетками чи з джинсами. Дівчата вдало комбінують навіть в ансамблі зі спідницею.

Модні образи з мокасинами можуть виглядати так:

Джинсові потерті шорти будь-якої довжини, стильний яскравий джемпер з малюнком або світшот, яскрава футболка для літнього варіанту. Доповнять образ яскраві джинси, або потерті класичні з поясом і під колір пояса стильні мокасини. І чудовий лайфгак: якщо образ однотонний, то його розбавлять жіночі мокасини червоного, зеленого чи жовтого кольору.

Сумка та аксесуари можуть бути як у тон взуття, так і в різнобій, це надасть образу невимушеності та свободи.

Можна носити мокасини під стильну сукню, якщо обрати яскраві моделі з тонкої замші або текстилю, і обов’язково поєднувати їх з піджаком або кофтою в тон. Доповнить такий образ стильна сумка та непомітні аксесуари, так можна піти на роботу чи на прогулянку містом, зайнятися шопінгом або просто посидіти з подругами у літньому кафе.

Мокасини та штани-дудочки та лляна блуза – варіант у casual-стилі для спекотного літнього дня. Одягти таке вбрання можна навіть в офіс з нестрогим дрес-кодом. Образ буде дуже стильним, але не перевантаженим зайвими деталями. Переважні відтінки вбрання та взуття – білий, бежевий, світло-блакитний.

Мокасини та джинсові шорти та топ. Відмінний варіант для молодих дівчат. Милий, легкий образ підійде для зустрічі за філіжанкою кави з подругами або прогулянки парком. Вибір відтінків – на ваш розсуд. Можна доповнити яскравою, масивною біжутерією: наприклад, сережками чи браслетами. Але подбайте про загальну гармонію образу.

Також ви можете вибрати жіночі мокасини для поєднання зі спортивними та трикотажними костюмами. Вийде чудовий лук для поїздки на природу.

Якщо ви хочете носити мокасини щодня, у вас мають бути такі пари взуття:

– чорні замшеві або шкіряні мокасини для роботи чи навчання;

– яскраві текстильні мокасини для прогулянок у теплу погоду;

– яскраві замшеві або шкіряні мокасини для теплої осені.

Пам’ятайте, що жіночі мокасини не варто носити з колготками.

Багато моделей мокасин прикрашають стразами, вишивкою, контрастними вставками з іншої тканини, плетінням та іншими елементами. Пара такого взуття – must have у гардеробі та стильне доповнення образу. Але вибирати її потрібно обережно.

Комбінуйте мокасини з різними образами від офіційного до casual та будьте в тренді кожен день!