Зміни у русі автобусів та тролейбусів, що курсують на масив “Дружба

У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на транспортній розв’язці вулиць Івана Мазепи – Бережанська – Львівська тролейбус № 2 тимчасово не курсуватиме.

Тролейбуси №3, №5, № 11 здійснюють розворот у центрі (без заїзду на масив Дружба).

Автобуси 1-А, 12, 16, 19, 29, 35 курсують відповідно до затверджених маршрутів.

Просимо водіїв, у зв’язку з ускладненням дорожнього руху на даних напрямках, та пасажирів завчасно планувати свої маршрути.