Що робити, коли мучить печія?

Можна довго лікувати кашель, робити рентген легень і не здогадуватися, що справа не в органах дихання. Нерідко його причиною стає рефлюксна хвороба, і тоді за лікуванням треба вирушати до гастроентеролога.

Симптоми хвороби із суворою назвою ГЕРХ знайомі чи не кожному другому. Найпоширеніший – печія. Комусь вдається швидко її позбутися, інших вона мучить все життя і може навіть призвести до раку стравоходу.

На які симптоми найчастіше скаржаться пацієнти з ГЕРХ?

Основний – печія. Інші скарги: відрижка, важкість або болючість при ковтанні, почуття гіркоти або кислий присмак у роті.

Деякі симптоми ГЕРХ на перший погляд ніяк не пов’язані з гастроентерологічними проблемами. Швидше їх можна сплутати з лор-захворюваннями, хворобами органів дихання або серця. Це біль за грудиною, сухий кашель, першіння та біль у горлі, осиплість голосу. Можуть бути навіть ушкодження зубної емалі та порушення слизової оболонки у порожнині рота.

Як зрозуміти, що є що? Коли можна дочекатися планового візиту до гастроентеролога, а коли терміново телефонувати до швидкої допомоги?

Навіть лікар не завжди одразу точно визначить причину нездужання. Взяти ті ж болі за грудиною, які можуть бути симптомом як ГЕРХ, так і стенокардії на фоні ішемії міокарда. Якщо болі в грудях тривалі, не пов’язані з їдою, з’являються або погіршуються при фізичному навантаженні, віддають в область лопаток, шиї або лівого плеча, — це привід якнайшвидше звернутися до кардіолога. А при різкому погіршенні самопочуття та стрибках артеріального тиску — викликати швидку.

Загострення рефлюксу найчастіше спричинені порушеннями дієти. Наприклад, переїданням кислих чи «газоутворюючих» продуктів. Або неправильним режимом дня.

Чому виникає хвороба?

Основна причина розвитку ГЕРХ – часте закидання вмісту шлунка в стравохід через те, що слабшає і перестає повністю змикатися сфінктер, що розділяє ці два органи (кардія). Конкретної причини, чому він перестає замикатися, немає. Їх багато.

Хвороба пов’язана з способом життя, харчуванням, анатомічними особливостями будови та функціональними характеристиками шлунково-кишкового тракту.

При цьому просто закидання їжі зі шлунка в стравохід – ще не хвороба. Вони періодично бувають у всіх, але не всі хворіють. Питання в частоті та агресивності вмісту шлунка. При порушенні моторики шлунка та стравоходу це відбувається частіше, при підвищеній кислотності шлункового соку – агресивніший вплив на слизову.

Які продукти можуть провокувати загострення? Від чого треба точно відмовитись?

Насамперед, від гострих та кислих продуктів. По-друге, від продуктів, що підвищують газоутворення (овочі та фрукти з великим вмістом клітковини, бобові, газовані напої, у тому числі й улюблений багатьма квас). Рекомендується обмежити в раціоні випічку, житній та просто свіжий хліб на дріжджах, чорну каву, шоколад, а також алкоголь, особливо сухі та ігристі вина, пиво. Занадто гаряча та холодна їжа теж викликає загострення.

Що ж краще їсти?

На сніданок дуже гарно підходить, наприклад, вівсянка, на воді, але можна і на молоці, якщо пацієнт його переносить. Вона м’яко «зв’язує» кислоту, обволікає слизову оболонку. Підходить і гречана каша. З овочів рекомендується цвітна капуста, гарбуз, кабачки. З “молочки” поза загостренням – все в невеликих кількостях. Солодкі фрукти та ягоди краще їсти у вигляді желе, варення, компотів. Кисіль – взагалі “улюблений” напій гастроентерологів.

Що робити, якщо напад застав зненацька, десь у поїздці?

При печії точно не варто пити соду, як іноді рекомендують. Після недовгого затихання печії за рахунок лужного середовища настає так званий рикошет – продукція кислоти посилюється і людині стає ще гірше.

Якщо говорити про те, як допомогти собі тут і зараз, то насамперед треба швидко прибрати з меню небезпечні продукти, не лягати після їжі. Нарешті, прийняти ліки для полегшення симптомів.

7 правил проти печії:

приймайте їжу 5-6 разів на день;

не голодуйте та не переїдайте;

уникайте перекушування;

не їжте занадто гарячу чи холодну їжу;

не лягайте і не нахиляйтеся після їжі хоча б 30 хвилин;

вечеряйте мінімум за 3 години до сну;

не носіть тугі ремені.

Чи може ГЕРХ призвести до раку стравоходу?

При тривалому перебігу захворювання та неадекватній терапії (або без неї) може розвинутись такий передраковий стан як стравохід Барретта (захворювання, при якому епітелій слизової оболонки стравоходу починає заміщатися кишковим, якого бути там не повинно). Одні фахівці називають його ускладненням ГЕРХ, інші – однією з форм хвороби. У будь-якому разі пацієнтам, у кого є діагноз «ГЕРХ», треба хоча б раз на рік спостерігатися у гастроентеролога та періодично проводити гастроскопію. Навіть якщо нічого не турбує.

Спішимо повідомити, що у медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» прийом ведуть лікарі-гастроентерологи з величезним досвідом роботи, а також проводяться відеоендоскопічні обстеження.

Попередній запис проводиться за номерами телефонів 068 752 52 52 та 0352 52 52 52.