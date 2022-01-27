У ЦНАПі м. Тернополя відтепер доступна послуга виплати грошової компенсації за «Пакунок малюка»

Інформуємо, що при зверненні за отриманням комплексної послуги «єМалятко», у Центрі надання адміністративних послуг в м. Тернополі відтепер також доступна послуга «Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»».

Виплата здійснюється лише на спеціальну картку «Пакунок малюка», відкриту у ПриватБанку.

За ці кошти батьки можуть придбати дитячі товари в крамницях, супермаркетах або інтернет-магазинах, що включені до відповідного переліку, переглянути який можна на сайті Міністерства соціальної політики за посиланням.