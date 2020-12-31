12 продуктів, які викликають здуття і дискомфорт в животі
Причини здуття живота можуть бути різними. Якщо Ви постійно стикаєтеся з такою проблемою, то варто проконсультуватися з гастроентерологом, оскільки виникнути вона може внаслідок панкреатиту, дисбактеріозу і навіть неврозу. Якщо здуття відбувається не часто, тоді досить відкоригувати раціон.
ЯКІ ПРОДУКТИ ВИКЛИКАЮТЬ ЗДУТТЯ ЖИВОТА?
В першу чергу потрібно виключити з раціону швидкі вуглеводи, оскільки вони є головними джерелами проблем з системою травлення. Вибирайте правильні продукти, які не викличуть підвищене газоутворення і не зашкодять вашому здоров’ю.
Продукти, від яких потрібно відмовитися, або максимально скоротити їх вживання, якщо Вас часто турбує здуття живота:
- Перероблене м’ясо (магазинна ковбаса, сосиски і котлети)
- Жирні продукти (фаст-фуд)
- Солоні продукти
- Молочна продукція
- Бобові
- Сочевиця
- Білий хліб, хлібобулочні вироби
- Капуста
- Цибуля і часник
- Яблука
- Виноград
- Газовані напої та пиво.
Іноді щоб позбутися від здуття живота досить скоригувати раціон, але якщо така проблема виникає часто, то візит до лікаря обов’язковий.
У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-гастроентерологи, які допоможуть Вам позбутись від здуття живота.
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