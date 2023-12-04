Як на вихідних дорожники чистили автошляхи на Тернопільщині

Впродовж останніх трьох днів погода у нашому краю постійно змінюється: спершу інтенсивний снігопад, потім температура вище 0 і танення снігу, а далі – мороз.

Увесь дорожній сектор області інтенсивно працював для забезпечення проїзду державними дорогами, в тому числі першочергово основними магістралями Тернопільщини:

🔹 прогортали та посипали автошляхи

🔹 надавали допомогу водіям вантажного і легкового транспорту

🔹 чистили автопавільйони, зупинки, тротуари, місця відстою транспорту

🔹 прибирали з проїзної частини повалені дерева та гілля.

Особлива увага – ділянкам доріг зі складним рельєфом (підйомам та спускам, поворотам, штучним спорудам тощо).

Протягом останніх 3 днів підрядні організації Служби залучили 96 одиниць спеціалізованої техніки та 20 додаткової. Працювали 207 дорожніх робітників. Для ліквідації ожеледиці використали 2496 т піщано-соляної суміші.

Проїзд автомобільного транспорту забезпечений.

Звертаємося до водіїв з проханням дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, уникати небезпечних маневрів та утримуватися від поїздок на не підготовлених до зими автівках.