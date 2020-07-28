Сім головних «не можна» при варикозі

Високі підбори, «стояча» або «сидяча» робота, важкі сумки … Всі люди, які зіткнулися з проблемою варикозного розширення вен, знають, що перераховані речі відносяться до категорії «не можна». Це вірно, але цього недостатньо. Якщо у вас проблеми з венами, якщо до вечора ноги набрякають і болять, а вночі турбують судоми, то прочитайте наш матеріал і виконайте такі кроки.

1.Не можна сподіватися на мазі і таблетки

Чудо-мазей і чарівних таблеток від варикозу не існує. Є препарати, що полегшують кровообіг, є речовини, які зміцнюють судинну стінку, але все це – засоби тимчасового впливу, які можна застосовувати на додаток до основного лікування. Вони полегшують стан: за допомогою препаратів можна зняти набряк, больові відчуття, але не нормалізувати стан вен.

2.Не можна займатися самолікуванням

Варикоз – це не та патологія, яку можна вилікувати самостійно або яка зникне сама по собі. Зрозумійте, роблема не «розсмокчеться». Тому, якщо у вас є ознаки варикозу, потрібно звернутися до лікаря. Причому саме до профільного фахівця – флеболога. Захворювання вен мають свою специфіку, потребують точної діагностики, а отримати її можна саме у флеболога. І зверніть увагу на те, що діагностика варикозу – це обов’язкове проведення ультразвукового обстеження (УЗД). Візуально, за зовнішнім виглядом ніг, неможливо визначити, наскільки сильно постраждали вени.

3.Не можна лікуватися п’явками

Існує стійка думка, що варикоз піддається лікуванню п’явками. Не рекомендуємо вам пробувати цей метод. Для початку краще порадьтеся з фахівцем. Так, п’явки виділяють речовини, які знижують згортання крові. Це полегшує кровотік, але на варикоз ніяк не впливає. Секрет п’явки не зміцнює венозну стінку і не призводить до нормалізації стану судин.

4.Компресійний трикотаж можна носити час від часу

Основна вимога до пацієнта при варикозі – носити компресійний трикотаж. Він допомагає нормалізувати кровообіг, а якщо ви пройшли лікування (наприклад, склеротерапію), то компресійний трикотаж допомагає краще відновитися. Носити панчохи або колготки треба саме в тому режимі, який рекомендував лікар: якщо ви будете робити це час від часу, то лікувальний ефект зійде нанівець. Звичайно, надягати трикотаж складно, а в теплу пору року ходити в ньому некомфортно, але всі ці моменти можна обговорити з флебологом і знайти найбільш зручний варіант.

Якщо вам рекомендована операція, не можна її відкладати

Лікарі відзначають, що варикоз ніколи не проходить сам по собі, а з часом стан вен тільки погіршується. Саме тому, якщо флеболог рекомендував вам зробити операцію зараз, не варто її відкладати. З плином часу стан вен може стати тільки гіршим, а значить, буде потрібне більш серйозне оперативне втручання. І якщо вас лякає саме слово «операція», то пам’ятайте, що сьогодні операції малоінвазивні, відновний період після них проходить легко, а перебування в стаціонарі потрібне тільки якщо операція проводиться під загальним наркозом.

6. Масаж при варикозі не покращує стан

Більш того, масаж при варикозі не показаний і може надати негативну дію на ноги. Особливо масаж, який робиться з силою, розтирання, здавлювання ніг. І хоча багато пацієнтів відзначають, що після масажу вони відчувають полегшення, воно може бути пов’язане з тим, що після процедури зменшуються набряки. А ось в більш далекій перспективі масаж може негативно позначитися на здоров’ї вен. Особливо якщо це специфічні види масажу, такі як медовий, баночний, вакуумний, антицелюлітний.

7.І в баню ходити теж не рекомендується

Так, при варикозі показаний контрастний душ – перепад температур «тренує» судинну стінку. Однак контраст температур, який зазвичай буває в лазні, занадто великий і може погано вплинути на вени. Тому якщо у вас варикоз, про парну краще забути. Або відкласти до того часу, коли ви вирішите проблеми з венами.

Діагноз «варикоз» не означає, що здорове життя закінчилося. Це хронічне захворювання, яке, тим не менш, добре вивчене. Серйозні операції з видалення вен, які виконувалися ще кілька десятків років тому, залишилися в минулому: сьогодні на перше місце виходять малоінвазивні втручання, щадний вплив на вени. А далі – дотримуйтесь заходів профілактики і будьте здорові!

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