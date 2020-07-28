Замість автентичного – купол-клізма: у Кременці скандал через сумнівну реконструкцію пам’ятки архітектури

Нещодавно навколо найстарішого храму Кременця з’явилося риштування – реставруватимуть Миколаївський собор (колишній францисканський костел), яким користується УПЦ МП.

За попередньою інформацією видання, це роблять за кошти парафіян та самої церкви. Хоча споруда є пам’яткою архітектури національного значення й перебуває на балансі Кременецько-Почаївського ДІАЗу.Попередня спроба ремонту храму викликала у громадських активістів сумніви щодо його законності: «Свято-Миколаївський собор є пам’яткою архітектури національного значення (охоронний номер — №668-Н), знаходиться у власності держави та входить до складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, — зазначали, зокрема, у своєму повідомленні представники Самооборони Майдану Тернопільщини.



— Жодних документів на право користування храмом в Московського Патріархату немає, вже не беручи до уваги те, що статус національної пам’ятки зумовлює особливий порядок дозволу на проведення будівельних чи реставраційних робіт, як по відношенню до самого об’єкта архітектури, так і на території довкола нього. Ми зафіксували на фото, що на території собору активно ведеться будівництво інших споруд, які не входять в архітектурний ансамбль».



Невдоволення місцевих мешканців викликав спосіб реставрації – замість автентичного купола ренесансно-барокового стилю на колишній костел встановили традиційно московський клізмоподібний у формі «цибулини»:«…тобто – за наказом московського царя у братів францискан забрали їхній костел, з монастирем віддавши їх московським попам… А ті його постійно, на свій розсудок «перебудовують» і «ремонтують».



Як наслідок останнього їх «ремонту» споруджений «цибуляний» купол, на храмі, який порушує бароковий стиль архітектурного ансамблю. На кому конкретно з працівників Кременецького ДІАЗу лежить обов’язок контролю відповідності таких «ремонтів» до вимог збереження пам’яток архітектури в Україні?»

Пульс Кременця