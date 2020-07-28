У лабораторії представили результати дослідження води Тернопільського ставу

У лабораторії Дністровського управління водних ресурсів України, що у Івано-Франківську, провели дослідження вмісту забруднюючих речовин в донних відкладах та поверхневих водах Тернопільського cтаву.

Як повідомив заступник очільника Тернополя Леонід Бицюра, основною задачею цього року є очистка донних вкладів у трьох ділянках ставу. Для того, щоб повноцінно підготуватися до цих робіт, потрібно детально вивчити склад відкладів, дослідити усе, що міститься в Тернопільській водоймі.

Начальник лабораторії регіонального офісу водних ресурсів в Тернопільській області Наталія Фатаєва розповіла, що від відбору проб залежить 90% результату. З метою отримання інформації щодо забруднення Тернопільського водосховища було виконано дослідження проби донних відкладів та поверхневої води ставу. Проби відбиралися згідно вимог відбору, зберігання, консервації та транспортування. Складено акт відбору і передано на аналіз до лабораторії Дністровського басейну управління водних ресурсів. Донні відкладення досліджувались на валовий вміст елементів, більшість з яких – важкі метали. А також в донних відкладах було виконано вимірювання вмісту органічної речовини і рухомих форм біогенних сполук (фосфор і нітроген). В поверхневих водах виконано хроматографічне дослідження специфічних, синтетичних речовин за 42 показниками і кількісний спектральний аналіз хімічних елементів за 26 показниками.

Роблячи висновок, можна сказати, що токсичних важких металів у поверхневій воді не виявлено, а в донних відкладах вони нижче гранично допустимих нормативів. Крім того, в донних відкладах, якщо взяти вимірювання рухомих форм фосфору нітрогену, за градацією донні відкладення можна класифікувати як забезпеченими елементами живлення фосфору та нітрогену.

У поверхневій воді виявлено перевищення ГДК рибогосподарського призначення. Джерела їх походження ще досліджуватимуться додатково.

Як розповів керівник регіонального офісу водних ресурсів Тарас Капуста, який виступив автором спорудження аераційного фонтану Тернопільського ставу, невдовзі проведуть дослідження, які пов’язані з Малашівським сміттєзвалищем і його впливом на Івачівське водосховище: чи потрапляють у воду складні органічні речовини і чи не потрапляють вони через питні водозабори до тернополян. Розпочинається робота в серпні і деталі будуть відомі згодом.

До слова, на черзі – реконструкція колектора в парку ім. Т. Г. Шевченка, де потрібно провести очистку дощових стоків перед потраплянням води у Тернопільське водосховище; громадське обговорення оцінки впливу на довкілля робіт щодо очистки донних відкладів; модернізаціч шлюзового комплексу та роботи з придонного спуску і фонтану

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