Скринбар для монитора: как устроена лампа и чем отличается от настольной



Скринбар – это светодиодная лампа, которая устанавливается на верхнюю часть монитора и освещает стол перед ним. В отличие от настольной лампы, она не занимает место рядом с клавиатурой, а специальная оптика направляет основной поток вниз, чтобы уменьшить отражения на экране.

Как устроена асимметричная оптика скринбара

Главная особенность скринбара – направленный свет. Оптика формирует поток так, чтобы основная освещенная область находилась перед монитором, а не на его матрице.

Размер и форма этой зоны зависят от конкретной модели. Поэтому перед покупкой важнее смотреть не на обещание «без бликов», а на возможность регулировать наклон и направление света. При неправильной установке отражения на экране все равно возможны.

Крепление-противовес: на какие мониторы оно встанет

Классический скринбар держится на верхней кромке экрана за счет зажима или системы с противовесом. Стол сверлить или освобождать под основание лампы не нужно.

Но универсального крепления для всех мониторов нет. Например, BenQ ScreenBar Pro рассчитан на плоские и изогнутые мониторы толщиной 0,43-6,5 см и кривизной 1000R-1800R. У Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar используется собственное регулируемое крепление.

Перед покупкой стоит проверить:

толщину верхней части корпуса; форму задней панели; наличие выступа по центру; кривизну экрана; расположение веб-камеры.

Особенно внимательно нужно подбирать лампу для ультратонких и сильно изогнутых дисплеев.

Питание от USB 5V, яркость и цветовая температура

Многие скринбары питаются через USB, но параметры отличаются. Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar требует 5 В и 1 А, потребляет 5 Вт и регулирует цветовую температуру от 2700 до 6500 К.

Это позволяет сделать свет теплее вечером и нейтральнее или холоднее днем. Яркость также регулируется, поэтому один и тот же светильник можно настроить под темную комнату или освещенное рабочее место.

Питание возможно от подходящего USB-порта или адаптера. Главное – чтобы источник обеспечивал параметры, указанные производителем.

Индекс цветопередачи CRI: зачем смотреть на цифру 90+

CRI показывает, насколько естественно выглядят цвета предметов под искусственным светом. Чем показатель ближе к 100, тем меньше заметных искажений оттенков.

У Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar заявлен Ra95, у BenQ ScreenBar Pro – Ra не ниже 95. Для работы с документами, фото и графикой высокий CRI полезнее, чем просто максимальная яркость.

При этом CRI не говорит о равномерности света, отсутствии мерцания или точности цветопередачи самого монитора – это отдельные характеристики.

Скринбар, настольная лампа и bias lighting: три разные задачи

Скринбар освещает рабочую поверхность перед экраном. Настольная лампа может светить на стол, книгу или стену и обычно свободнее регулируется по положению, но занимает место.

Bias lighting работает иначе: источник находится за монитором и освещает стену вокруг него. Его задача – создать фоновое освещение за дисплеем, а не подсветить клавиатуру.

Обычная декоративная LED-лента тоже не становится скринбаром только потому, что закреплена возле монитора. Эти решения отличаются размещением и направлением света.

Скринбар сам по себе не «защищает зрение». Его практическая задача – организовать более удобное локальное освещение рабочего места.

Где сравнить модели между собой

При выборе полезно одновременно сравнивать тип крепления, питание, регулировку яркости, диапазон цветовой температуры и CRI. Скринбары разных конструкций представлены на allo.ua/ru/. Например, у доступных моделей встречаются диапазоны 2700-6500 К и 2800-5500 К, поэтому характеристики стоит проверять у конкретной версии.

Итог

Скринбар – это лампа на верхней кромке монитора с направленной оптикой для освещения рабочего стола. От настольной лампы он отличается прежде всего размещением и формой светового потока, а от bias lighting – тем, что светит вперед и вниз, а не за экран. При выборе важнее всего проверить совместимость крепления, регулировку яркости, диапазон цветовой температуры и CRI.