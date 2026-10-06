У Тернополі на маршрути вийшли усі 17 нових тролейбусів «Електрон»

У Тернополі триває модернізація міського електротранспорту. Станом на жовтень 2026 року всі 17 придбаних тролейбусів українського виробника – заводу «Електрон» – уже працюють на маршрутній мережі міста.

Нові тролейбуси є повністю низькопідлоговими та обладнані кондиціонерами, GPS-трекерами, системами відеоспостереження, інформаційними табло й відкидними платформами для зручного заїзду людей на кріслах колісних, а також батьків із дитячими візочками.

Транспорт відповідає європейським вимогам і стандартам. Кожен тролейбус розрахований на перевезення 106 пасажирів, з них 34 – сидячі місця.

За інформацією управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради, від червня, коли перші тролейбуси «Електрон» вийшли на лінію, і до сьогодні ними вже скористалися понад 670 тисяч пасажирів.

Закупівлю 17 сучасних тролейбусів українського виробництва здійснено в межах субпроєкту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя», який є складовою проєкту «Міський громадський транспорт України» та фінансується Європейським інвестиційним банком.

Модернізація електротранспорту у Тернополі триватиме й надалі. Наразі замовлено виготовлення ще 27 енергоефективних низькопідлогових тролейбусів. Необхідні тендерні процедури вже проведено, а з Європейським банком реконструкції та розвитку укладено відповідні угоди. Реалізацію проєкту також підтримує уряд Канади. Поставка 27 нових тролейбусів до Тернополя запланована на 2027 рік.