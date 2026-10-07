Дорогу Тернопіль – Львів – Рава-Руська ремонтують: рух вантажівок обмежили до 10 листопада

Через ремонт М-09 у Раві-Руській до 10 листопада обмежили рух вантажівок і міжнародних автобусів

Термін тимчасового обмеження руху великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення через Раву-Руську продовжили до 10 листопада 2026 року. Обмеження пов’язане з капітальним ремонтом дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Про це повідомили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

На ділянці дороги в Раві-Руській одночасно працюють кілька бригад. Дорожники, зокрема, влаштовують дощову каналізацію та укладають нижній шар дорожнього покриття.

Також триває капітальний ремонт мостового переходу через річку Рата та облаштування кільцевої транспортної розв’язки на перетині доріг М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська і Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

В агентстві зазначили, що обмеження продовжили для безпеки дорожнього руху та своєчасного завершення основних робіт до настання несприятливих погодних умов.

Для об’їзду перекритої ділянки великоваговому транспорту та автобусам міжнародного сполучення рекомендують користуватися маршрутом автомобільними дорогами Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква та Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

Тимчасову схему об’їзду погодили Управління патрульної поліції та Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Водіїв закликають заздалегідь планувати поїздки, стежити за дорожніми знаками та дотримуватися вимог тимчасової організації дорожнього руху.