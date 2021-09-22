Сломана крышка аккумулятора смартфона Самсунг, как насчет гарантии?

Телефоны стали незаменимым оборудованием в повседневной жизни. Некоторые используют их только для звонков или отправки текстовых сообщений, для других же смартфон является рабочим инструментом. Из-за того, что мобильное устройство сопровождает своего владельца везде, оно часто подвержено механическим повреждениям. И если корпус телефона страдает крайне редко, то крышка аккумуляторного отсека зачастую принимает основной удар на себя, например, при падении. В связи с чем, приходится ее менять на новую, а для смартфона самсунг найти новую панель можно здесь https://www.aks.ua/catalog/zadnie-kryshki/brand/samsung.

Какой ущерб не покрывает гарантия?

Хотя гарантия покрывает множество неисправностей, которые могут возникнуть при использовании телефона, однако стоит внимательно изучить этот список. Благодаря этому вы не удивитесь, когда вам откажут ремонтировать поврежденный смартфон в официальном сервисном центре. Универсального гарантийного образца не существует, так как обязательства производителя определяются индивидуально для каждой модели телефона. Однако в большинстве случаев они распространяются на ремонт электронных компонентов, которые находятся внутри корпуса.

Гарантийный талон, прилагающийся к новому устройству, содержит описание условий, при которых все обязательства производителя аннулируются. Это важная информация, на которую стоит обратить особое внимание перед началом эксплуатации нового телефона. К наиболее частым причинам отказа поручителя от ответственности можно отнести:

ремонт телефона, выполненный неуполномоченным лицом или организацией,

контакт оборудования с жидкостью,

механическое повреждение, образовавшееся в результате падения или удара.

Как видите, на любые механические повреждения гарантия не распространяется. Однако в любом случае мобильное устройство можно восстановить, в том числе и заменить заднюю крышку. Все зависит от службы, в которую вы решили обратиться и характера повреждений. Конечная стоимость ремонта устанавливается путем индивидуального рассмотрения дела. Иногда достаточно просто заменить заднюю панель на новую и смартфон Samsung дальше будет радовать своего владельца. Но порой страдает не только крышка аккумулятора, но и внутренние компоненты устройства. В таком случае комплексный ремонт обойдется существенно дороже.

Будет ли актуальна гарантия после замены крышки аккумулятора

Замена крышки батарейного отсека в официальном сервисном центре сохранит не только герметичность устройства, но и гарантийные обязательства со стороны завода изготовителя. К тому же официальное представительство Samsung использует при ремонте оригинальные детали, поэтому телефон восстанавливается до исходного состояния.