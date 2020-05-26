Чи отримають ще породіллі на Тернопільщині “бебі-бокс” після народження дитини?

Це питання у соцмережах сьогодні оприлюднила депутат Верховної Ради Людмила Марченко:

Вже як тиждень отримую звернення і питання від мам і працівників пологових будинків на яких нарікають мами. Закінчилися бейбі-бокси!

Скажіть мені будь ласка, на якому етапі проведення тендерів після нових змін постанови Кабміну,

і коли відновиться постачання бейбі-боксів? Чи вже відновлено? Я знаю, що замість бейбі-бокса мамам видають довідки, за якими ніби-то кожна отримає його після…

Це питання і до директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації! Яка ситуація на сьогодні?



У коментарях до цього посту є роз’яснення Вадима Боярського — директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА:





Скажіть мені будь ласка, на якому етапі проведення тендерів після нових змін постанови Кабміну, і коли відновиться постачання бейбі-боксів? Чи вже відновлено? Я знаю, що замість бейбі-бокса мамам видають довідки, за якими ніби-то кожна отримає його після… Це питання і до директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації! Яка ситуація на сьогодні? У коментарях до цього посту є роз’яснення Вадима Боярського — директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА: Департаментом соціального захисту населення Тернопільської ОДА була укладена угода на постачання «пакунків малюка», яка діяла до березня 2020 року включно. Дана угода була виконана повністю, в Тернопільську область надійшло 8660 «пакунків малюка», залишків яких частково вистачило для забезпечення пакунками після завершення дії угоди.

На сьогодні головним розпорядником коштів є Міністерство соціальної політики України. За інформацією МСПУ, міністерством проводяться тендерні процедури щодо подальшої закупівлі «пакунків малюка». Поставка в пологові відділення закладів охорони здоров’я областей відбудеться відразу ж після завершення відповідних процедур.

Разом з тим, заявникам, відповідно до Порядку забезпечення одноразовою допомогою «пакунок малюка», гарантується право у разі не отримання таких пакунків у закладах охорони здоров’я, отримати пакунок через місцеве управління соціального захисту населення після їх надходження. Для цього видається довідка про неотримання пакунку у закладі охорони здоров’я, яка подається разом із заявою до управління соціального захисту за місцем проживання.

Нагадаємо, «пакунок малюка» або «бебі-бокс» – набір із необхідних речей для новонароджених діток від держави. Сюди входять підгузки, засоби гігієни, дитячій одяг та інші необхідні речі у перші місяці життя — на 5 тисяч гривень.