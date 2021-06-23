Стоит ли приобрести автомобильный тент

Автовладельцы, не имеющие своего гаража, все чаще задумываются о приобретении тента для личного автомобиля, чтобы защитить его от вредных внешних факторов. Несомненно, автомобильный тент является альтернативой для гаражей и крытых парковочных мест. Правильно подобрав тент для автомобиля, вы будете уверены, что его лакокрасочное покрытие и кузов будут в целости и сохранности.

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Что такое автомобильный тент

Автомобильный тент — это просто защитный брезент для вашего автомобиля. Он может быть полезен в таких случаях:

если у вас нет гаража;

если вы оставляете машину в гараже и просто хотите еще больше о ней позаботиться.

Таким образом, задача состоит в том, чтобы выбрать подходящее покрытие для машины. Брезентовый тент различается количеством слоев, а, следовательно, их весом и конструктивными особенностями.

Однослойный тент

Самыми тонкими из семейства автомобильных чехлов являются однослойные, которые обычно изготавливают из полипропилена или нетканого полипропиленового полотна. Чаще всего они используются, когда машина стоит в гараже длительное время. Однослойное автомобильное покрытие защитит кузов автомобиля от пыли и грязи при длительной стоянке в гараже. Это решение пригодится, если, например, у нас есть классический автомобиль, на котором вы ездите в отпуск, и вы хотим дополнительно позаботиться о состоянии лакокрасочного покрытия его кузова.

Автомобили, припаркованные на улице, в гораздо большей степени подвержены воздействию вредных внешних факторов, таких как:

пыль;

грязь;

птичий помет;

листья и ветки, падающие с деревьев;

дождь;

мороз;

снег.

Многослойный тент

Если вы хотите позаботиться о машине, которая припаркована на улице, то должны подыскать более толстый и многослойный тент. Такие виды тентов обычно имеют сверху покрытие из ПВХ, которое отлично защищает автомобиль. Внутренняя часть тентов этого типа обычно подшита мягкими материалами, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Обычно для внутренней части многослойных автомобильных покрытий применяются такие материалы, как войлок или хлопок. Использование мягких материалов внутри автомобильного чехла также предотвращает примерзание поверхности чехла к кузову автомобиля. Но одному человеку может быть сложно надеть многослойный автомобильный тент.