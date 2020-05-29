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У Тернополі співав учень Френка Сінатри — Білл Ворен (відео)

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У Тернополі співав учень Френка Сінатри Білл Ворен. Чому співак приїхав в Україну та чого навчився від Сінатри – дивіться у відео.

Білл Уорен із Лос-Анджелеса в Україні – з 2007 року. Співати його вчив сам Френк Сінатра. Його хіти і складають головну частину репертуару Білла. Крім музики захоплюється дайвінгом. На Одещині та Миколаївщині шукав скарби у затонулих кораблях. Та найбільше Білл Ворен прагне знайти в Україні дружину. Каже: українки – красиві і, до того ж, вміють готувати борщ.

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