Нове відділення “Оксфорд Медікал” відкрило двері у місті Тернопіль

Відкриття нового відділення МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» по просп. С. Бандери, 41!

Ви так довго на це чекали – і ось, НАРЕШТІ!

Нове відділення “Оксфорд Медікал Тернопіль” ВІДКРИВАЄ СВОЇ ДВЕРІ для пацієнтів з 01 липня!

Зручне місце розташування, сучасне найновіше обладнання лише преміум-класу, кваліфіковані фахівці, високий європейський стандарт послуг, що надаються, та ввічливий персонал – це все чекає на вас в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»!

У новому відділенні за адресою: просп. С. Бандери, 41 ви можете відвідати таких фахівців як:

невролог;

дитячий невролог;

акушер – гінеколог;

дитячий гінеколог;

онкогінеколог;

терапевт;

гастроентеролог;

педіатр;

ревматолог;

офтальмолог;

дитячий офтальмолог;

рефлексотерапевт;

дитячий рефлексотерапевт.

Крім того, у Вас є можливість здати всі потрібні аналізи і пройти ультразвукову діагностику (УЗД) всіх органів та систем!

Ми цінуємо Вашу довіру і бережемо свою репутацію, надаючи тільки якісні послуги!

Телефонуйте! +38068-752-52-52 та 0352-52-52-52.

Працюємо без вихідних!