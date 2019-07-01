Нове відділення “Оксфорд Медікал” відкрило двері у місті Тернопіль
Відкриття нового відділення МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» по просп. С. Бандери, 41!
Ви так довго на це чекали – і ось, НАРЕШТІ!
Нове відділення “Оксфорд Медікал Тернопіль” ВІДКРИВАЄ СВОЇ ДВЕРІ для пацієнтів з 01 липня!
Зручне місце розташування, сучасне найновіше обладнання лише преміум-класу, кваліфіковані фахівці, високий європейський стандарт послуг, що надаються, та ввічливий персонал – це все чекає на вас в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»!
У новому відділенні за адресою: просп. С. Бандери, 41 ви можете відвідати таких фахівців як:
- невролог;
- дитячий невролог;
- акушер – гінеколог;
- дитячий гінеколог;
- онкогінеколог;
- терапевт;
- гастроентеролог;
- педіатр;
- ревматолог;
- офтальмолог;
- дитячий офтальмолог;
- рефлексотерапевт;
- дитячий рефлексотерапевт.
Крім того, у Вас є можливість здати всі потрібні аналізи і пройти ультразвукову діагностику (УЗД) всіх органів та систем!
Ми цінуємо Вашу довіру і бережемо свою репутацію, надаючи тільки якісні послуги!
Телефонуйте! +38068-752-52-52 та 0352-52-52-52.
Працюємо без вихідних!