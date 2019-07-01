Бізнес-Погляд 

Нове відділення “Оксфорд Медікал” відкрило двері у місті Тернопіль

Redaktor 0 View Прокоментуй!

Відкриття нового відділення МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» по просп. С. Бандери, 41!

Ви так довго на це чекали – і ось, НАРЕШТІ!

Нове відділення “Оксфорд Медікал Тернопіль” ВІДКРИВАЄ СВОЇ ДВЕРІ для пацієнтів з 01 липня!

Зручне місце розташування, сучасне найновіше обладнання лише преміум-класу, кваліфіковані фахівці, високий європейський стандарт послуг, що надаються, та ввічливий персонал – це все чекає на вас в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»!

У новому відділенні за адресою: просп. С. Бандери, 41 ви можете відвідати таких фахівців як:

  • невролог;
  • дитячий невролог;
  • акушер – гінеколог;
  • дитячий гінеколог;
  • онкогінеколог;
  • терапевт;
  • гастроентеролог;
  • педіатр;
  • ревматолог;
  • офтальмолог;
  • дитячий офтальмолог;
  • рефлексотерапевт;
  • дитячий рефлексотерапевт.

Крім того, у Вас є можливість здати всі потрібні аналізи і пройти ультразвукову діагностику (УЗД) всіх органів та систем!

Ми цінуємо Вашу довіру і бережемо свою репутацію, надаючи тільки якісні послуги!

Телефонуйте! +38068-752-52-52 та 0352-52-52-52.

Працюємо без вихідних!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *