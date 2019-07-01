Іван Ковалик балотується у депутати Верховної Ради від Тернополя

Я завжди розумів, що коли тобі щось не подобається, то потрібно це змінити. Разом із побратимами із Вільні Люди та Самооборони Майдану ми досягли багато. Допомагали армії, реформовували правоохоронні органи, боролися проти несправедливості та корупції. Всіма силами намагалися зменшити російські впливи в Україні, щоб реванш був неможливий. МИ РОБИЛИ ЦЕ ЩЕ З 2016 РОКУ, А НЕ ПЕРЕД ВИБОРАМИ У 2019.

Сьогодні час творити якісну політику. Я готовий брати на себе відповідальність!

У найближчі дні я поділюся з вами своїм баченням змін в Україні та Тернополі. Читайте про це на моїй публічній сторінці Іван Ковалик. Звісно, я прагну відкритості і прозорості. Тому ми завжди зможемо вільно поспілкуватися чи подискутувати.

Окрема подяка моїй сім’ї та друзям, які завжди підтримують мене у будь-яких починаннях! Правдою доб’ємося змін!