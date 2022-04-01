Силові кабелі. Види та структура. Характеристики та маркування. Класифікація силового кабелю

Силовий кабель в основному застосовується для монтажу зовнішньої лінії електропроводки. В основному силовий кабель забезпечує якісну працездатність наших електричних приладів – вдома, в офісах, на цілих підприємствах.

Виконуючи таку просту функцію, силовий кабель має ще багато підвидів. У даній статті піде мова про класифікацію силових кабелів. А якщо ви вже визначилися який саме силовий кабель потрібен вам – можете купити кабель кручена пара мідь на сайті DEPS.

Обираючи кабель, почніть з вивчення його структури. Це так само важливо, як і визначення місця та цілей використання обладнання. Отже, силовий кабель складається із чотирьох основних частин.

Основні складові силового кабелю:

жили, які проводять струм;

ізоляція (індивідуальна для кожної жили);

оболонка;

зовнішнє захисне покриття.

Але не забувайте, що компоненти можуть доповнюватися залежно від сфери застосування силового кабелю.

Класифікація силового кабелю

Існує ціла низка основних, також додаткових характеристик, за допомогою яких класифікують даний кабель.

ВВГ кабель – напевно, найбільш поширений і популярний вид кабельної продукції. Здатний передавати електроенергію силою близько 1000 Вольт. Має високий захист від вологи – практично до 100%, це при максимально – допустимій температурі, яка становить 40 градусів Цельсія вище нуля.

ВВГ кабель своєю чергою має свою класифікацію:

АВВГ (алюмінієві однодротяні жили);

ВВГнг (горіння не підтримується);

ВВГз (має спеціальну гумову стружку / ПВХнаповнювач);

ВВГп (наявність додаткових струмопровідних жил).

При цьому, кожен з видів має досить високі технічні показники.

NYМ кабель – сучасна європейська розробка. За своїми характеристиками – це звичайний побутовий кабель, використовується при максимально-допустимій температурі 70 градусів Цельсія вище нуля.

Даний кабель має славу більш надійного, а також працездатного. У зв’язку з тим, що сировинні матеріали – краще, і при цьому – допуск набагато жорсткіший.

Кабель КГ – назва говорить сама за себе “кабель гнучкий”. Підвищену гнучкість забезпечує гума, яка є як внутрішнім, так і зовнішнім складовим кабелю. Крім гнучкості, гума дозволяє використовувати кабель КГ при максимально – допустимій температурі – +50 градусів Цельсія.

Маркування силового кабелю

Маркування – це коротка, але основна інформація кабельної продукції, яка просто зашифрована. Отже, що позначають всі букви й цифри?

Символ № 1 – може бути тільки “А” завжди. Позначає – алюміній. Якщо перша буква інша, то значить по факту перша відсутня або кабель мідний. Символ №2 – призначення кабелю. М – монтажний, МГ – монтажний гнучкий, П/Ш – настановний, К – контрольний. Символ №3 – матеріал кабелю (полівінілхлорид, гума, капрон і так далі). Символ №4 – особливості (наприклад, Г – гнучкий, Про – обплетення, Б – бронювання). Наступні числа – відповідно кількість жил, перетин і напруга.

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