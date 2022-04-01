10:34 | 1.04.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі в сервісних центрів МВС відновили послугу з перереєстрації транспортного засобу

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Тисячі людей щодня зверталися до сервісних центрів МВС з проханням відновити послугу – перереєстрація транспортних засобів. Адже багато громадян лишилися без засобів пересування. Спокійно. Ми вас чуємо!

«Відсьогодні відновлюємо послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС. У цей важкий час варто максимально забезпечити людей доступом до державних послуг. Бо кожна така дія – це наше «вистоїмо» для країни», – зазначив заступник міністра Bogdan Drapiatyi.

Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.

Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде доступний теоретичний іспит на категорію В. А згодом, відновимо здачу і практичного іспиту на дорогах загального користування.
 
Нагадуємо, що Урядом було скасовано складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайданчику, крім категорій А1, А, В1.

Ну, не може це жахіття тривати вічно. На русню надії немає, вони не піднімуться – це промиті мізки доместосом. ????‍♀️ Але нам своє робити! І ми обов’язково переможемо!

Все буде Україна!

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