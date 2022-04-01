У Тернополі в сервісних центрів МВС відновили послугу з перереєстрації транспортного засобу
Тисячі людей щодня зверталися до сервісних центрів МВС з проханням відновити послугу – перереєстрація транспортних засобів. Адже багато громадян лишилися без засобів пересування. Спокійно. Ми вас чуємо!
«Відсьогодні відновлюємо послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС. У цей важкий час варто максимально забезпечити людей доступом до державних послуг. Бо кожна така дія – це наше «вистоїмо» для країни», – зазначив заступник міністра Bogdan Drapiatyi.
Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.
Ну, не може це жахіття тривати вічно. На русню надії немає, вони не піднімуться – це промиті мізки доместосом. Але нам своє робити! І ми обов’язково переможемо!
Все буде Україна!