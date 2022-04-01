У Тернополі в сервісних центрів МВС відновили послугу з перереєстрації транспортного засобу

Тисячі людей щодня зверталися до сервісних центрів МВС з проханням відновити послугу – перереєстрація транспортних засобів. Адже багато громадян лишилися без засобів пересування. Спокійно. Ми вас чуємо!

«Відсьогодні відновлюємо послугу з перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС. У цей важкий час варто максимально забезпечити людей доступом до державних послуг. Бо кожна така дія – це наше «вистоїмо» для країни», – зазначив заступник міністра Bogdan Drapiatyi.

Також громадяни можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE.