22:42 | 26.06.2023
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Система бонусів для авторизованих клієнтів Пари Матч казино Украина

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Практично в кожному онлайн казино увазі гравців пропонуються різноманітні бонусні заохочення. PM casino не стало в цьому плані виключенням. З переліком актуальних бонусів можна ознайомитися на сайті https://businesslink.org.ua/ клубу. Достатньо вивчити інформацію стосовно кожного бонусу, щоб детальніше дізнатись про умови його нарахування та відіграшу. Також доцільно вивчити, які Парі Матч ігрові автомати підходять для виконання умов вейджеру.

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Різновиди бонусів

В Пари Матч казино Украина бонусні заохочення поширюються на всіх авторизованих клієнтів. При цьому їхній ігровий досвід ніякої ролі не грає. Серед актуальних пропозицій варто відмітити:

  • вітальний пакет – 150% на депозит;
  • бездепозитний бонус 77 FS;
  • reload-бонус у різні дні тижня;
  • кешбек до 10%;
  • 50 FS за верифікацію мобільного номера.

Додатково клієнтам Парік24 казино нараховуються бонуси за досягнення VIP-рівня в рамках програми лояльності.

Стартовий пакет заохочень та умови його отримання

Для нових клієнтів Парі Матч ігрові автомати передбачений Welcome-пакет бонусів. Він розрахований на авторизованих користувачів, які попередньо верифікували свій профіль та підтвердили контактні дані. Розмір бонусного заохочення складає 150% за перший депозит. Скористатися цією унікальною пропозицією можна протягом 30 днів від моменту реєстрації облікового запису. Бонусні кошти доступні для використання в будь-яких ігрових автоматах та live casino.

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Промокоди в Парік24

Грати Парі Матч казино пропонує клієнтам різноманітні відеослоти. Щоб робити в них ставки не лише власними грошима, але й бонусними коштами, варто використовувати промокоди для активації додаткових заохочень. Унікальні комбінації букв і цифр можна знайти на офіційному сайті грального закладу. Також вони публікуються на сайтах-партнерах та видаються персонально в месенджерах чи на e-mail. Скористатися бонусним кодом можна лише один раз.

Як активувати промокод?

Активувати бонус-код Паріматч мають право лише зареєстровані користувачі, яким доведеться виконати такі дії:

  1. Скопіювати бонусний код на сторонньому ресурсі чи з листа, отриманого на пошту.
  2. Перейти на офіційний сайт казино онлайн.
  3. Вставити унікальну комбінацію в спеціально призначене місце.
  4. Натиснути на кнопку «Активувати».

Після активації промокоду гравцю відразу ж нарахують певну кількість фріспінів чи грошових коштів на бонусний рахунок.

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