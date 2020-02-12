Теребовлянин Назарій Заноз у цікавий спосіб активно впливає на українську мову

Сайт про культуру та суспільство хіба хиба? знайомить своїх читачів з людьми, які у цікавий спосіб активно впливають на українську тут і зараз. Днями до списку цих персон потрапив письменник, медійник, музикант з Теребовлі Nazariy Zanoz.



“Хочемо розповісти про його медіапроєкт #АльтернативнийСловник, – йдеться у хіба хиба? — Ви ніколи не замислювалися над тим, чому якийсь предмет/явище/почуття нарекли саме такою назвою, вкорінили в мові саме тим словом? ніколи не називали речі іншими, своїми словами? не повірю!

ловіть посилання на Назарову сторінку “Гра Слів”. Також можете шукати роботи за гештеґом #АльтернативнийСловник (особливо активні поширення у Twitter та Facebook). Якщо не маєте як зробити це зараз, наполегливо рекомендую ознайомитися зі словничком згодом — він вартий вашої уваги! кілька прикладів, як воно все виглядає:

– обездолені — ті, в кого поцупили кілька дольок мандаринки

– примірник — манекен; клаптик картону, на якому стоїш, поки міряєш джинси на базарі

– налисник — перука

– самокрутка — людина, котра сама собі вигадує проблеми, коли їх нема

– родовище — пологовий будинок

– універмаг — чаклунський вищий навчальний заклад

– колишній — той, хто все ще колише із пропозицій поціновувачів-твіттерян:

– (@knygoholic) самоскид — самогубство, скоєне внаслідок вискакування з вікна

– (@sokachyk) шаровари — ті, хто переварює шар (культурний)

– (@dark_vesta) затасканий — завантажений робочими завданнями

– (ну і моє) зашарітися — проголосувати за партію Шарія біографічні факти про Назарія: ЯК ПИСЬМЕННИК

– фіналіст “Молодої республіки поетів” та конкурсу есеїв “Шерех”

– його твір “Фелішберто” журі конкурсу “Новела по-українськи” визнало найкращим

– автор збірки короткої прози “Книга дивностей”, яка вийшла друком у 2018 і потрапила до довгого списку Премії міста літератури ЮНЕСКО

– лавреат Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара в номінації “публіцистика”: перемогу принесла збірка художньо-документальних нарисів “Місто як світ” ЯК МЕДІЙНИК

– випускник першого набору Школи журналістики УКУ (а отже, мій старший колєґа)

– регулярно дописує на Радіо Свободі, Збручі, Українській правді та інших ресурсах

– його матеріали перекладали англійською, німецькою та російською мовами

– активно просуває туристичний образ свого міста — Теребовлі ЯК МУЗИКАНТ

– автор музичних проєктів Mystic Hero (8-bit, chiptune), The Owlest (easy listening, ambient), Terebovlya Imaginary Orchestra (neoclassical)

– 2014 його музика звучала на читаннях “Література формату Twitter” на столичному Книжковому арсеналі та на львівському Форумі видавців того ж року