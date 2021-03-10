10:10 | 10.03.2021
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Бізнес-Погляд 

Терапевт розповіла як захиститись від весняної простуди 

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«Одним з найбільш перевірених способів захисту від весняної простуди є правильний вибір одягу та носіння маски» – розповідає лікар-терапевт МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

«Питання про одяг в березні стоїть дуже гостро. По-перше, цей місяць обіцяє бути дуже холодним. І потрібно намагатися все-таки не переходити швидко на весняний одяг», – пояснила фахівець.

Медик зазначила, що в цю пору року необхідно уникати переохолодження. Також не варто тривалий час перебувати на сильному вітрі. Горло слід закривати одягом або шарфом, а маску не потрібно знімати, так як ризик інфікування вірусами при вологій погоді збільшується. 

При перших ознаках простуди потрібно залишатись вдома, зберігати постільний режим і пити багато теплої рідини: це може бути як вода так і чай з лимоном і медом, морс, компот і т.д. 

Якщо недуга не проходить протягом кількох днів або стан погіршується, – потрібно обов’язково звернутись за допомогою до лікаря.

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють досвідчені лікарі-терапевти, які точно поставлять діагноз і назначать ефективне лікування.

Для запису телефонуйте за номером: 068 752 52 52.



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