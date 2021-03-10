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На Бережанщині у власному будинку ледве не замерз чоловік

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9 березня пізно ввечері у  Бережанську районну лікарню госпіталізовано жителя  одного з сіль Тернопільського (Бережанського) району 49-річного чоловіка. Його виявили односельці у власному будинку. Чоловік отримав загальне переохолодження організму та обмороження нижніх кінцівок.

Нагадаємо,  22 лютого у Підволочиську району лікарню з діагнозом: «Відмороження обох стоп I ступеня. Переохолодження» госпіталізували 41 річного чоловіка. 

Мешканець Підволочиська отримав переохолодження внаслідок відсутності опалення у власному житловому будинку. 

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