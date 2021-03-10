На Бережанщині у власному будинку ледве не замерз чоловік

9 березня пізно ввечері у Бережанську районну лікарню госпіталізовано жителя одного з сіль Тернопільського (Бережанського) району 49-річного чоловіка. Його виявили односельці у власному будинку. Чоловік отримав загальне переохолодження організму та обмороження нижніх кінцівок.

Нагадаємо, 22 лютого у Підволочиську району лікарню з діагнозом: «Відмороження обох стоп I ступеня. Переохолодження» госпіталізували 41 річного чоловіка.

Мешканець Підволочиська отримав переохолодження внаслідок відсутності опалення у власному житловому будинку.