Лицарі Колумба розпочинають масштабний проект біля церкви св.ап.Петра, який потребує підтримки

Рада Лицарів Колумба під покровительством св.ап. Петра м.Тернопіль анонсує роботу над новим проєктом для прихожан Храму св.ап. Петра.

Храм, до якого вірні нащої парафії приходять для Євхаристійного єднання з Господом, відмічений багатьма Божими ласками. Серед них – велелюднісь вірян, чесноти і харизма священників, безкорисливість служіння Чину Братів Менших, внутрішній простір та краса Храму, облаштування прилеглої території.

На жаль, не всі прихожани Церкви можуть до них долучитися.

Ідеться про людей, котрі опинилися на інвалідному візку, а також осіб із особливими потребами.

Відсутність зручного пандуса обмежує відвідування Храму людьми, котрі дуже цього потребують, адже наявні пандуси до Храму не є придатні для підйому та безпечного спуску.

Перші кроки на шляху до реалізації проєкту нового пандуса вже зроблено. За просьбою Лицарів Ради та пароха-настоятеля одним із найкращих архітекторів нашого міста був розроблений проєкт пандуса, котрий відповідає всім вимогам чинного законодавства. а також є зручним для осіб із інклюзією.

Велика дяка архітекторові Сергію Горі, котрий розробив цей проєкт безкоштовно.

Не вдаючись у технічні потробиці, це буде стаціонарний металевий пандус, котрий буде мати пологий ухил та дворівневі перила; провадитиме пандус до бокового входу церкви.

Аналізуючи подібні проєкти, котрі були реалізовані або зараз реалізуються при інших церквах та установах нашого міста, ініціативна група дійшла висновку, що кошторис проєкту становитиме близько 100 тис. гривень.

Сьогодні проєкт встановлення пандуса гостро потребує фінансування.

Обтяжувати парафіян збиранням пожертв для цього проєкту ми будемо лише тоді, коли вичерпаємо всі інші можливості залучення коштів та допомоги, – йдеться в оголошенні Лицарів.

Тому ми заохочуємо всіх, хто читає цей допис, допомогти в пошуках інвесторів. Це можуть бути приватні благодійники, інклюзивні закордонні фонди, вітчизняні гранди, державні відповідні структури. Ми потребуємо порад для пошуку можливостей фінансування інклзюзивного проєкту для нашого Храму. Будемо вдячні за будь-яку пораду, а також поширення цієї інформації.

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