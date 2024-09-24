Всеукраїнський виробник м’ясної продукції ТМ “Рибак” родом з Тернополя

За статистикою, ковбасні вироби входять у п’ятірку найпопулярніших продуктів серед українців. Це й не дивно, адже бутерброд зі смачненькою ковбаскою ідеально підійде для сніданку, а ще він чудово доповнить обід або вечерю. А що казати про сосиски та сардельки? Це справжня знахідка для господині, яка не встигає приготувати їжу, та всієї родини, яка може поласувати соковитим продуктом. Ось тільки знайти якісні вироби не так вже й легко. Серед виробників, які дійсно заслуговують на увагу споживача, ТМ «Рибак» з Тернопільщини.

Про продукцію

При виборі ковбасних виробів першим, на що звертають увагу споживачі, є смакові якості та безпечність продукції. З цим у товарів торговельної марки «Рибак» проблем не виникає. Про це свідчать не тільки заяви самого виробника, а й відгуки покупців та партнерів. Серед інших переваг слід зазначити наступне:

на підприємстві особлива увага приділяється вибору м’ясної сировини. Перевага віддається якісній продукції, яка відповідає міжнародним стандартам та нормам, що діють в Україні;

технологи компанії впевнені, що м’ясна продукція не повинна втрачати природного смаку, тому до вибору та вмісту прянощів тут підходять з особливою ретельністю. А ще, як зазначають фахівці ТМ «Рибак», ковбаси їх виробництва не містять замінників спецій;

їх виробництва не містять замінників спецій; як і більшість інших підприємств цього напрямку, компанія з Тернопільщини використовує на виробництві сучасні лінії та новітні технології переробки. Але при цьому тут зберігається багато класичних рецептів, а іноді й традиційна ручна обробка.

Ще одна перевага, якою пишаються спеціалісти ТМ «Рибак» Тернопільські ковбаси – асортимент. Виробник пропонує майже весь спектр м’ясних виробів. Це й ковбаси багатьох видів, й сосиски та сардельки, печені вироби, паштети, консерви та багато іншого. Якщо ж якоїсь улюбленої страви українців в каталозі немає, вона, скоріш за все, з’явиться там у найближчому майбутньому.

Про співпрацю

Виробник орієнтований не тільки на потреби споживачів, а й на побудування міцних взаємовідносин з партнерами. В першу чергу, це стосується постачальників м’ясної сировини, адже саме це є основою виробництва якісної продукції. При цьому, як зазначається в компанії, для підприємства важливе отримання саме сертифікованої сировини. Для урізноманітнення асортименту в ТМ «Рибак» здійснюється закупівля різних видів м’ясної продукції, яка йде на переробку або поступає в продаж у свіжому вигляді. Окрім того, ТМ «Рибак» пропонує вигідні та комфортні умови співпраці дистриб’юторам, серед яких слід зазначити наступне:

безкоштовну доставку спеціалізованим транспортом, оснащеним холодильним обладнанням;

пропозиції щодо співпраці для маленьких компаній та великих торговельних підприємств;

можливості розширення власного бізнесу завдяки м’ясній продукції, запропонованій виробником.

Звісно, до початку співпраці слід ознайомитися з продукцією торговельної марки «Рибак», магазини якої працюють по всій Україні, адже оцінювати ковбаси слід на власний смак!