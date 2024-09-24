У США помер 22-річний син священника з Тернопільщини

14 вересня в Нью-Йорку (США), у віці 22 роки, помер уродженець Тернопільщини Андрій Сендзюк. Про сумну новини повідомив його батько Іван Сендзюк – парох парафія Покрови Пресвятої Богородиці у м. Заліщики.

– З глибоким сумом повідомляю, що 14 вересня у своєму помешканні в Нью-Йорку, у віці 22 роки, помер наш син Андрій Сендзюк, – зазначає його батько Іван Сендзюк.

Орієнтовний час прощання з Андрієм:

Панахида: четвер, 26 вересня;

Похорон: п’ятниця, 27 вересня.

Прощання відбудеться у м. Заліщики. Точний час буде повідомлений згодом.

– У цей складний час для нашої родини просимо вас пам’ятати про Андрія у своїх думках і молитвах, – йдеться в повідомленні священника.

Джерело: ПЕРШИЙ онлайн