У Тернополі посадовці військкомату отримали підозри за катування військовозобов’язаного

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки. Про це повідомляє ДБР.

Встановлено, що близько о десятій вечора 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів. Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату.

Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

Встановлено, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції.