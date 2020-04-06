АНОНС: завтра відбудеться спільна молитва до Зарваницької Богородиці за припинення пандемії

7 квітня, у празник Благовіщення Пресвятої Богородиці, чудотворна ікона Зарваницької Матері Божої прибуде до Архикатедрального Собору УГКЦ Тернополя. З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка о 15.00 розпочнеться Молебень до Богородиці, а відтак вервиця за припинення пошесті коронавіруса у світі. Захід транслюватимуть наживо.

«Запрошую усіх, кому небайдужа доля світу, нашого народу та своя особиста, в день Благовіщення Пресвятої Богородиці усіма родинами стати на молитву, – закликає митрополит Василій. – Прошу о 15.00 перед екранами телевізорів чи комп’ютерів єдиними устами звернутися до Божої і нашої Матері та просити Її заступництва». Молитву у Соборі Тернополя очолить владика Теодор Мартинюк. У той самий час у Зарваниці молитиметься митрополит Василій, а в кожному храмі архиєпархії священники служитимуть Молебень до Пресвятої Богородиці.

Молитву в прямому ефірі 7 квітня, о 15.00, транслюватимуть Тернопільський телеканал TV4, Youtube канал Архикатедрального Собору УГКЦ Тернополя, сторінка у мережі Facebook Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. Молодь запрошують долучитися до онлайн трансляції у мережі Instagram за посиланням @romandemush священника Архикатедри о. Романа Демуша.

Відтак чудотворну ікону транспортним засобом без участі вірних обвезуть навколо Тернополя, просячи у Матері Божої порятунку в часі епідемії, спасіння, мужності і збереження життя працівників медицини та усіх вірних.

До слова, Зарваницька чудотворна ікона Матері Божої славиться великою кількість чудес. Про що свідчать десятки символів подяки – вотів – за випадки оздоровлення, що їх отримали люди, молячись перед іконою та котрі сьогодні зберігаються біля ікони.

Відомо, що у 1772 році у Бережанах почалася епідемія чуми, під час якої загинуло багато людей. Місцеві жителі прийшли до Зарваниці, де три дні і три ночі молилися перед чудотворною іконою Матері Божої. Господь почув молитви бережанців і створив диво – епідемія чуми припинилася. Аби подякувати Богородиці, вони подарували в Зарваницький храм два срібних престоли для чудотворних ікон Матері Божої і Розп’яття Спасителя, а також принесли срібну корону, яка до сьогодні зберігається біля ікони з датою «15 червня 1773 року».

пресслужба архиєпархії