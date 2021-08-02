Цветовое оформление свадебного торжества: основные особенности

Цветовое оформление свадьбы – важный вопрос, с которым нужно будет разобраться еще на этапе планирования торжества. От выбора оттенка и близкой к нему палитры будут зависеть оформление залов, автомобилей, одежда молодых, тематический декор. Рассмотрим особенности свадебной цветовой моды, расскажем, что учитывать при выборе цвета. Также подробнее о том, как выбрать цвет для свадьбы, вы можете прочитать в блоге интернет-магазина Gold.ua. Компания предлагает максимальный ассортимент ювелирных изделий для свадьбы, сопутствующих товаров.

В свадебной индустрии есть свои тренды. Важные тренды озвучивает институт Pantone – автор экспертных мнений в области флористической, интерьерной, свадебной, ивент-индустрии. Так в 19-м году топовым оттенком был коралловый, в 20-м классический синий. В текущем сезоне ставку делают на желтый и серый. Конечно, вы можете не ориентироваться на модные цветовые рекомендации – все на ваше усмотрение. Но почему бы не сделать это, особенно если рекомендации соответствуют вашим личным вкусам и предпочтениям.

Популярные оттенки 2021 года

2021 год в свадебной моде особенный. Главных цветов сразу два – серый и желтый. Сдержанный грей и радостный еллоу задают тон торжествам в текущем сезоне и по совместительству стали главным оттенками в оформлении интерьеров. Можно встретить их во флористической индустрии, на подиумных показах.

Специалисты компании Pantone считают данное сочетание очень удачным, сдержанным и ярким одновременно. Желтый сам по себе может раздражать, а серый смотрится скучно – зато вместе они создают отличную пару. При этом нет строгих ограничений в выборе – вы можете останавливаться и на других сочетаниях цветов. Другая топовая парочка сезона – сиреневый с голубым оттенком и нежный розовый. Их нужно использовать именно вместе, а не по отдельности.

Значения цветов

Каждый трендовый оттенок сезона имеет свою символику. Поэтому при выборе можно ориентироваться и на личные предпочтения, и на значения. Это:

Серый – камень и морская галька, вечные, как сам мир. Ультимативный грей сочетает в себе стойкость, силу духа, которые люди проявили во время пандемии.

Желтый – символ цвета, солнца, витамина Д. Он радостный, несет надежду и позитив. Это очень важно, чтобы удерживаться на плаву в сложных ситуациях.

Сочетание желтого и серого цветов создают ощущения непрерывности, бесконечности. Чего именно – смотрите сами. Специалисты института цвета уверены, что жизнь слишком многогранная, чтобы делить ее на молекулы. Речь о вещах одного порядка.

Плюсы цветовых комбинаций в том, что вы можете останавливаться на совершенно разных палитрах и тонах. Яркий лимонный или сдержанный пастельный желтый, небесный серый либо насыщенный графит – в выборе сочетаний вы ограничены разве что личными предпочтениями.

Про Pantone

Pantone – всемирно известная организация, эксперт по вопросам колористики. Впрочем, это связанные друг с другом вещи. Ежегодно сотрудники организации проводят исследования, определяют главные цвета года. Дизайнеры ориентируются именно на экспертное мнение Пантон.

Pantone View – цветовая палитра сезона. Ей дизайнеры будут пользоваться при оформлении интерьеров и решении других задач. Решения группы экспертов не обсуждаются. Пользоваться наработками или нет – решайте сами.