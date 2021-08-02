Підробила підпис і вкрала чужі гроші: на Тернопільщині викрили начальницю відділення поштового зв’язку

На Тернопільщині викрили недобросовісну начальницю пересувного відділення поштового зв`язку, яка попалася на крадіжці чужих коштів.

Як стало відомо в ході досудового розслідування, жителька Борсуківської сільської громади (Лановецький р-н), перебуваючи на посаді начальниці пересувного відділення поштового зв’язку, привласнила чужий грошовий переказ.

— Отримавши кошти від відправника, вона підробила підпис отримувача в платіжних відомостях. Таким чином, гроші в сумі 3 000 гривень, які мали надійти жительці Кременецького району, фігурантка забрала собі, — розповідають слідчі Лановецького відділення поліції.

Жінці оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 (привласненні майна, яке перебувало у її віданні) та ч.1, 4 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

На даний час досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження слідчі скерували до суду.