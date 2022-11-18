19:43 | 18.11.2022
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Михайло Діанов перерахував зібрані для нього кошти дітям загиблих Героїв «Азовсталі»

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Кошти надійдуть в першу чергу тим сім’ям, яким зараз найбільше потрібна допомога.

Зібрані кошти на лікування морпіх Михайло Діанов передав дітям загиблих Героїв «Азовсталі. Про це чоловік повідомив на своїй фейсбук-сторінці.  

  • Як я і обіцяв, починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Дуже багато часу і зусиль пішло на те, щоб переконатись, кому я на справді можу довіряти. Як я казав, ваші гроші – це величезна відповідальність, – написав він.

Перші 3 млн гривень Михайло Діанов перевів Асоціації родин захисників «Азовсталі», керівники якої знають, яким сім’ям зараз найбільше потрібна допомога.

  • Коли я був в полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до волі. Це був єдиний шлях як не зійти з розуму або не впасти у відчай. Ніхто не знав, скільки цих днів буде. Але кожен наступний – це мінус один день в полоні. Але я особисто знав, що мене вдома чекає донька. І дякуючи багатьом людям і кожному з вас я отримав шанс обійняти її, спілкуватись з нею зараз, бути поруч. Але є й ті діти, які вже не побачать своїх батьків. Це найстрашніше. Ці гроші підуть дітям загиблих героїв Азовсталі, – каже Михайло Діанов.

За інф. Терен

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