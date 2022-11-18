Михайло Діанов перерахував зібрані для нього кошти дітям загиблих Героїв «Азовсталі»

Кошти надійдуть в першу чергу тим сім’ям, яким зараз найбільше потрібна допомога.

Зібрані кошти на лікування морпіх Михайло Діанов передав дітям загиблих Героїв «Азовсталі. Про це чоловік повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Як я і обіцяв, починаю передавати зібрані мені на допомогу гроші тим, хто цього потребує. Дуже багато часу і зусиль пішло на те, щоб переконатись, кому я на справді можу довіряти. Як я казав, ваші гроші – це величезна відповідальність, – написав він. Перші 3 млн гривень Михайло Діанов перевів Асоціації родин захисників «Азовсталі», керівники якої знають, яким сім’ям зараз найбільше потрібна допомога. Коли я був в полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до волі. Це був єдиний шлях як не зійти з розуму або не впасти у відчай. Ніхто не знав, скільки цих днів буде. Але кожен наступний – це мінус один день в полоні. Але я особисто знав, що мене вдома чекає донька. І дякуючи багатьом людям і кожному з вас я отримав шанс обійняти її, спілкуватись з нею зараз, бути поруч. Але є й ті діти, які вже не побачать своїх батьків. Це найстрашніше. Ці гроші підуть дітям загиблих героїв Азовсталі, – каже Михайло Діанов. За інф. Терен