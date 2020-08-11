Тернопільські пластуни спільно з польською діаспорою запалять «Полум’я братерства»

В Тернополі акція відбудеться 14 серпня, о 18:00, біля пам’ятника Симону Петлюрі.

Вперше акція вібулася минулого року та залучила до участі понад 5 тисяч харцерів та пластунів по всій Польщі. Цього року захід відбувається одразу в двох країнах: Україні та Польщі.

«Полум’я братерства» — це ініціатива вшанування пам’яті воїнів Української Народної Республіки (УНР) та польських союзників у боротьбі за незалежність y 1920 р. Поховані на території Польщі, українські патріоти пішли в 1918–1921 рр. у бій за незалежну Україну.

Акція «Полум’я братерства», ініційована польськими гарцерами, організована спільно з українськими пластунами, є спрямована до всіх українців та поляків, які хочуть віддати честь і шану героям, а також наголосити, що в спільній історії двох народів є позитивні моменти, які повинні бути основою для будування кращого майбутнього.

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