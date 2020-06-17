Проник через вікно: у Тернополі обікрали церкву

У період часу з 14 по 16 червня невідома особа проникла в приміщення храму Пресвятої Богородиці, що по вулиці Карпенка в обласному центрі. Поліцейських про злочин повідомив настоятель церкви.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що зловмисник проник до святині через вікно, пошкодивши шибу. З церкви взяв радіоприймач, вино для причастя та гроші. Загальна сума збитків – майже дві тисячі гривень.

Правоохоронці звертаються до всіх, хто був очевидцем злочину, або володіє іншою інформацією, що допоможе у розкритті крадіжки, звертатися до Тернопільського відділу поліції. Контактні телефони: 27-11-70, 067 351 38 37 або 102. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реємтру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ.