В чем преимущества кварцевых часов

В часовой индустрии достойно представлены как кварцевые, так и механические товары. Многие в поисках своих идеальных часов изучают все нюансы и преимущества того или иного варианта.

Хронометры с кварцевым механизмом на рынке всего чуть больше 50 лет. Состоит изделие из электронной и электромеханической частей. Во второй части содержится батарейка и аккумулятор, который приводит всю систему в действие. Некоторые модели являются гибридными и имеют цифровые дисплеи.

Плюсы кварцевых моделей

В сравнении с механическими кварцевые модели имеют следующие преимущества:

стоимость;

точность;

выносливость;

универсальность.

Одним из главных плюсов является цена товара. Доступность определяется отсутствием в производстве процессов, которые требуют скрупулезной ручной работы. Возможность поставить некоторые этапы на конвейер и упростить производство повлияла на стоимость продукта, что особенно понравилось покупателю.

Благодаря электронике и шаговому двигателю механизм работает стабильно и даже без минимальных перебоев, что гарантирует точность измерения времени. Максимальная погрешность таких моделей не превышает 15 секунд в месяц. Точность хода обеспечивается и устойчивостью товара к воздействию окружающей среды. Даже после падений и незначительных вибраций хронометр продолжает уверенно работать.

Изделие не требует особого ухода. Батарейка, которая приводит в работу механизм, работает на протяжении полугода и только потом потребуется ее замена. В отличие от механических экземпляров кварцевые часы такого типа надежны. Пользователю не придется побаиваться, что часы остановятся или будут показывать время с погрешностями.

Кварц – материал. Который обладает особой прочностью и износостойкостью. Однако, если сравнивать выносливость готового продукта с механическим, нет конкретных данных о его превосходстве. Так как любая деталь изделия поддается износу.

Такой вариант часов может быть выполнен в любом стиле и иметь как циферблат со стрелками, так и электронный тип индикации. Эти модели также могут быть оснащены высотомером, датчиком температуры, пульсометром, лунным календарем.

В вопросах стиля также не будет проблем. Производители представляют широкий ассортимент изделий в спортивном, классическом, деловом и fashion дизайне. В этой категории найдется аксессуар для подростков, чиновников, любителей минимализма или эпатажа.

Наиболее популярными в этой категории являются бренды: Q&Q, Casio, Daniel Klein, Fossil, Guardo, Hanowa и другие. Каждый из них имеет свои положительные качества, а также нюансы, которые поднимают их на топовые позиции среди других экземпляров.

Таким образом, учитывая все преимущества товара, не удивительно, что кварцевые часы стали особенно популярными на рынке.