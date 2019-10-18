В чому суть публічних закупівель ProZorro?

Сюди відносяться певні закупки державними органами виконавчої влади. На сьогоднішній день кожен тендерний торг відбувається через систему ProZorro. Даний портал являється відкритим на офіційних підставах.

Майданчик SmartTender існує для того, щоб сприяти успішній діяльності користувачів, робити їх діяльність більш зручнішою та ефективнішою. Ресурс постійно проходить модернізацію та розвиток, доповнюється сервісами, створює спеціальні інструкції та вебінари.

Мета майданчику – створювати умови для учасників торгів та їх організаторів, забеспечувати ефективну та плідну взаємодію між ними. Сайт стане в пригоді всім, хто хоче:

Розвивати свою діяльність на співпраці з державними та комерційними замовниками.

Бути учасником торгів та аукціонів.

Покращувати умови для комерційних закупок, робити їх прозорими та централізованими.

Мати можливість співпрацювати з новим ринком збуту і зв’язок з комерційними та державними замовниками.

Закупівлі діляться на дві групи:

Допорогові – торги, які не перевищують сумму 200000;

Надпорогові – характеризуються більшою масштабністю закупівлі.

Таким чином, надпорогові закупівлі реалізуються трьома шляхами.

Відкриті торги – надаються пропозиції від всіх осіб. Торги починаються, якщо участь бере більше двох учасників.

Діалог конкурентів – відбувається втому випадку, коли замовник недостатньо кваліфікований в питанні закупівлі, тому в його є потреба в переговорах з учасниками.

Переговори на закупівлі – проводиться в форматі підписання договору, в результаті проведення переговорів між декількома учасниками.

Регламент публічних закупівель

Дана процедура регулюється законопректом «Про державні закупівлі», де зазначено, що всі процедури повинні бути проведені через електронну систему ProZorro тендер, використовуючи майданчики для проведення торгів, які пройшли конкретну акредитацію.

У кожного користувача є право на вибір того майданчика, який відповідає його потребам. Після того як буде розміщений тендер на обраному ресурсі, він продублюється на всіх інших.

В чому переваги торгів Prozorro:

Все проводиться відкрито та прозоро;

Зберігається час за рахунок торгів через сайт;

Просто та доступно у використанні.

SmartTender надає можливість користуватися майданчиком з максимальною ефективністю для всіх учасників. Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, тому проблем не виникне навіть у недосвічених користувачів.